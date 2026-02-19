logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

MEC divulga pré-seleção do Fies no primeiro semestre

Candidatos têm até dia 24 para completar cadastro no site
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/02/2026 - 16:25
Brasília
Brasília (DF), 16/11/2025 - Candidatos comparecem a local de prova para realização do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) divulgou no início da tarde desta quinta-feira (19) o resultado da chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao processo seletivo do primeiro semestre de 2026.

Os candidatos podem consultar seu resultado individual no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior na aba do Fies.

O programa federal, gerido pelo MEC, concede financiamento a estudantes de baixa renda em cursos de graduação, nas instituições privadas de ensino superior privadas.

Próximas etapas

A partir de sexta-feira (20), os estudantes pré-selecionados devem acessar o site do FiesSeleção, com a senha da plataforma Gov.br para completar o cadastro. O prazo termina às 23 horas e 59 minutos de 24 de fevereiro, no horário de Brasília.

No período da complementação da inscrição, o pré-selecionado à vaga do Fies Social poderá solicitar a contratação de financiamento integral, com a cobertura de até 100% dos encargos educacionais cobrados pela faculdade privada.

Após o período de complementação online das informações da inscrição, os estudantes devem comprovar os dados declarados, de forma física ou digital, em até cinco dias úteis, diretamente na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino em que foram pré-selecionados.

Inscrições realizadas

O Fies ofertou neste primeiro semestre de 2026 67.301 vagas em 1.421 universidades, faculdades e centros universitários, para 19.834 cursos e turnos. Em 2026, são ofertadas 112.168 vagas do Fies.

Cada candidato conseguiu se inscrever em até três opções de curso superior, neste processo de seleção. Ao todo, o Ministério da Educação registrou 210.108 pessoas interessadas que fizeram 528.175 inscrições.

Para o Fies Social, o total de inscritos nas vagas ofertadas foi de 52.930 candidatos.

As demais vagas e aquelas eventualmente não ocupadas nesta edição serão ofertadas na edição do segundo semestre.

Lista de espera

De acordo com edital que determina as regras do Fies 2026, os estudantes que não forem pré-selecionados na chamada única estarão automaticamente na lista de espera para preenchimento das vagas não ocupadas, observada a ordem de classificação.

Quem estiver na lista de espera do Fies deverá acompanhar o resultado de eventual pré-seleção no site do FiesSeleção.

A nova convocação, a da lista de espera, ocorrerá de 26 de fevereiro a 10 de abril.

Reserva de vagas

O programa reserva de 50% das vagas para o Fies Social. A modalidade beneficia estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 810,50, em 2026) e com inscrição ativa no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Também é possível solicitar a contratação do financiamento de até 100% dos encargos educacionais cobrados pela faculdade privada.

O programa ainda oferece reserva de vagas a candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos), indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PCD).

Fies

Anualmente, o Fies tem dois processos seletivos regulares, um por semestre letivo. E também processos seletivos para vagas remanescentes, que ocorrem após os processos regulares, com o objetivo de preencher vagas eventualmente não ocupadas.

Outras informações podem ser acessadas no site do MEC.

 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 09/11/2025 – Candidatos chegam para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Universidade Santa Úrsula, em Botafogo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Pé-de-Meia Licenciaturas abre pré-inscrições nesta terça-feira
Rio de Janeiro (RJ), 19/02/2026 - Hackers do Bem abre 25 mil novas vagas e reforça formação para enfrentar crise na cibersegurança. Foto: Hackers do Bem/Divulgação
Hackers do Bem abre 25 mil vagas para formação em cibersegurança
Edição:
Maria Claudia
Fies 2026 MEC Ensino Superior Fies
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Avião da Azul decola do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro 17/01/2025 REUTERS/Ricardo Moraes
Economia Azul fecha acordo de US$ 200 milhões com American e United Airlines
qui, 19/02/2026 - 17:01
O logotipo da Amazon no centro logístico em Lauwin-Planque, norte da França, em 15 de novembro de 2022. REUTERS/Pascal Rossignol
Internacional Amazon pode ser processada por suicídios ligados ao nitrito de sódio
qui, 19/02/2026 - 16:32
19.02.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião bilateral com o Presidente da França, Emmanuel Macron, no Centro de Convenções Bharat Mandapa. Nova Délhi - Índia.  Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula e Macron tratam de defesa, ciência e tecnologia e comércio
qui, 19/02/2026 - 16:28
Brasília (DF), 16/11/2025 - Candidatos comparecem a local de prova para realização do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação MEC divulga pré-seleção do Fies no primeiro semestre
qui, 19/02/2026 - 16:25
Rio de Janeiro (RJ), 19/02/2026 - Hackers do Bem abre 25 mil novas vagas e reforça formação para enfrentar crise na cibersegurança. Foto: Hackers do Bem/Divulgação
Educação Hackers do Bem abre 25 mil vagas para formação em cibersegurança
qui, 19/02/2026 - 16:14
bola - gramado - futebol - Tirada em 7 de setembro de 2018
Justiça PGR defende que Flamengo e Sport sejam campeões do Brasileiro de 1987
qui, 19/02/2026 - 15:30
Ver mais seta para baixo