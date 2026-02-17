logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Pé-de-Meia Licenciaturas abre pré-inscrições nesta terça-feira

Serão concedidas 12 mil bolsas, conforme critérios do edital
Paula Laboissière – Agência Brasil
Publicado em 17/02/2026 - 07:12
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 09/11/2025 – Candidatos chegam para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Universidade Santa Úrsula, em Botafogo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Começa nesta terça-feira (17) o período de cadastramento de currículo e pré-inscrição de interessados em participar do Pé-de-Meia Licenciaturas 2026.

Estudantes elegíveis devem se cadastrar exclusivamente pela Plataforma Freire, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Nesta edição, serão concedidas até 12 mil bolsas, conforme critérios adicionais de ocupação de vagas estabelecidos em edital.

O Ministério da Educação disponibiliza um tutorial que orienta sobre a etapa necessária para fazer parte do programa.

A iniciativa concede bolsa mensal no valor de R$ 1.050, dos quais R$ 700 podem ser sacados imediatamente.

Os outros R$ 350 serão destinados a uma poupança, cujo saque está condicionado ao ingresso do bolsista como professor em uma rede pública de ensino, em até cinco anos após o término da licenciatura.  

Quem pode participar

São elegíveis candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 650 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que foram aprovados em cursos de licenciatura, na modalidade presencial, por meio de um dos seguintes programas:

- Sistema de Seleção Unificada (Sisu);

- Programa Universidade para Todos (Prouni);

- Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Relacionadas
Brasília - 27/06/2023 - O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. As inscrições podem ser feitas pelo celular ou pelo computador. Foto: Juca Varella/Agência Brasil
Prouni 2026: aluno deve comprovar informações na faculdade até hoje
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
MEC define calendário nacional de matrícula na residência médica
Rio de Janeiro (RJ), 10/02/2026 - Fiocruz abre as portas para 150 alunas no Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência, na sede da Fiocruz, em Manguinhos, zona norte da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Imersão na Fiocruz inspira meninas a seguir carreira científica
Edição:
Aline Leal
Pé-de-Meia Licenciaturas universidade Capes ProUni Enem Sisu Fies
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
santos futebol feminino
Esportes Paulistas batem gaúchas no fim da 1ª rodada do Brasileirão Feminino
ter, 17/02/2026 - 07:32
Brasília (DF), 01/03/2025 - Bloco de carnaval, Aparelhinho nas ruas de Brasília. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Cultura Confira a programação do Carnaval do DF nesta terça-feira
ter, 17/02/2026 - 07:30
Rio de Janeiro (RJ), 09/11/2025 – Candidatos chegam para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Universidade Santa Úrsula, em Botafogo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Pé-de-Meia Licenciaturas abre pré-inscrições nesta terça-feira
ter, 17/02/2026 - 07:12
Carnaval 2024 - Bloco Banda de Ipanema - Banda de Ipanema agita ruas de Ipanema no carnaval. Foto: Sonia Toledo/Divulgação
Cultura Carnaval 2026: veja a programação dos blocos de rua do Rio nesta terça
ter, 17/02/2026 - 07:09
Canobbio marca para o Fluminense
Esportes Fluminense supera Bangu e pega Vasco na semi do Campeonato Carioca
seg, 16/02/2026 - 20:11
Brasília (DF), 16/02/2026 – Raquel Boing com seu filho Francisco Boig fala com Agência Brasila durante apresentação do Bloco de carnaval Deficiente é a mãe, na torre de TV. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Direitos Humanos Bloco de Brasília faz carnaval acessível para pessoas com deficiência
seg, 16/02/2026 - 19:46
Ver mais seta para baixo