logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Pé-de-Meia Licenciaturas: cadastro para participar começa amanhã

Estudantes devem se cadastrar exclusivamente pela Plataforma Freire
Paula Laboissière – Agência Brasil
Publicado em 16/02/2026 - 10:49
Brasília
Brasília (DF), 22/05/2025 - Pessoa segura o cartão do programa Pé de Meia. Foto: MEC/Divulgação
© MEC/Divulgação

O Ministério da Educação (MEC) inicia nesta terça-feira (17) o período de cadastramento de currículo e pré-inscrição de interessados em participar do Pé-de-Meia Licenciaturas 2026.

Em nota, a pasta informou que estudantes elegíveis devem se cadastrar exclusivamente pela Plataforma Freire, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Nesta edição, serão concedidas até 12 mil bolsas, conforme critérios adicionais de ocupação de vagas estabelecidos em edital. O MEC disponibiliza um tutorial que orienta sobre a etapa necessária para fazer parte do programa.

Quem pode participar

São elegíveis candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 650 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que foram aprovados em cursos de licenciatura, na modalidade presencial, por meio de um dos seguintes programas:

  • Sistema de Seleção Unificada (Sisu);
  • Programa Universidade para Todos (Prouni);
  • Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

A iniciativa concede bolsa mensal no valor de R$ 1.050, dos quais R$ 700 podem ser sacados imediatamente.

Os outros R$ 350 serão destinados a uma poupança, cujo saque está condicionado ao ingresso do bolsista como professor em uma rede pública de ensino, em até cinco anos após o término da licenciatura.  

 

Edição:
Carolina Pimentel
pé-de-meia Capes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - Mães acompanhadas dos filhos participam do Encontro Crianças sem Fronteiras que reúne imigrantes e refugiados para um dia de lazer e confraternização (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Internacional ONGs pedem rejeição de proposta para aumentar deportação de imigrantes
seg, 16/02/2026 - 11:07
Brasília (DF), 22/05/2025 - Pessoa segura o cartão do programa Pé de Meia. Foto: MEC/Divulgação
Educação Pé-de-Meia Licenciaturas: cadastro para participar começa amanhã
seg, 16/02/2026 - 10:49
Brasília 16/02/2026 - Com João Fonseca, brasileiros disputam chaves principais do Rio Open. Foto: FOTOJUMP
Esportes Com João Fonseca, brasileiros disputam chaves principais do Rio Open
seg, 16/02/2026 - 10:17
Brasília 14/02/2026 - Fundador do festival Rec-beat, Antonio Gutierrez, o Gutie Foto: Victor Jucá/Divulgação
Cultura "O novo sempre vem", diz fundador do Rec-Beat nos 30 anos do festival
seg, 16/02/2026 - 10:07
16/01/2026 - Cenas do filme O Agente Secreto de Kleber Mendonça com Wagner Moura. Foto: MK2Films/Divulgação
Cultura O Agente Secreto vence Spirit Award como melhor filme internacional
seg, 16/02/2026 - 09:49
Internet Aplicativos de mensagem
Geral Advogada orienta sobre como se proteger de crimes digitais no carnaval
seg, 16/02/2026 - 09:43
Ver mais seta para baixo