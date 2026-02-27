logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Pé-de-Meia: MEC começa pagar parcelas incentivo-conclusão e Enem

Nesta sexta-feira é a vez de estudantes nascidos em março e abril
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/02/2026 - 16:16
Brasília
Brasília (DF), 19/02/2025 - Programa Pé-de-Meia. Alunos da escola CED619 da Samambaia. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
© Antônio Cruz/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) começou a pagar, nesta quinta-feira (26), duas parcelas de 2025 do Programa Pé-de-Meia. A primeira delas é referente à conclusão, em 2025, de uma das etapas do ensino médio. A outra parcela é depositada pela participação nos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) da última edição somente aos estudantes beneficiários que concluíram etapa de ensino, em 2025.

Os depósitos são escalonados conforme o mês de nascimento dos beneficiários pelo Pé-de-Meia. Os depósitos em nome dos estudantes seguem até 5 de março.

Nesta sexta-feira (27), é a vez dos estudantes nascidos em março e abril.

Confira o calendário organizado por mês de nascimento dos estudantes que cumprem os requisitos do Pé-de-Meia:

  • janeiro e fevereiro: receberam nesta quinta-feira (26);
  • março e abril: 27 de fevereiro;
  • maio e junho: 2 de março;
  •  julho e agosto: 3 de março;
  •  setembro e outubro: 4 de março;
  •  novembro e dezembro: 5 de março.

Os valores pagos são: R$ 1 mil pela conclusão do ensino médio. E R$ 200, pela participação no Enem de 2025.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Comprovação pelas redes de ensino

Todos os beneficiários pelo Pé-de-Meia que cumprirem os critérios e tiverem suas informações devidamente confirmadas pelas redes de ensino receberão os pagamentos garantidos.

Por isso, o MEC explica que o pagamento do incentivo de conclusão não é gerado automaticamente após o fim das aulas.

O processo de envio de informações ocorre em duas etapas: a da confirmação da aprovação dos estudantes no ano letivo e a de confirmação da conclusão.

De acordo com a pasta, o objetivo é oferecer mais segurança e qualificação para os dados desta política pública.

Cinco etapas

O governo federal explica que as parcelas do Pé-de-Meia serão depositadas em uma das cinco datas agendadas até o início de julho, caso ocorra atraso no envio dos dados dos alunos pela rede de ensino.

Se o pagamento não caiu na primeira data, o MEC orienta os estudantes a acompanharem regularmente sua situação na página Consulta Pé-de-Meia, com acesso pela conta da plataforma Gov.br. A página pode ser consultada em qualquer computador, smartphone ou tablet.

O aluno que não recebeu o depósito não precisa realizar qualquer ação imediata, apenas aguardar a atualização das informações pela rede de ensino. O prazo final para encaminhar as informações das escolas é junho.

Depósito

Para quem ainda está cursando o ensino médio em 2026, o valor depositado na conta da Caixa Econômica Federal permanece na conta até a conclusão do ensino médio.

O estudante pode optar por manter o recurso na poupança da instituição bancária ou direcioná-lo para aplicação no Tesouro Direto, por meio do aplicativo Caixa Tem. 

Pé-de-Meia

O Pé-de-Meia beneficia cerca de 4 milhões de estudantes por meio de um incentivo financeiro-educacional do governo federal.

A inciativa é voltada a estudantes matriculados no ensino médio público inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

O programa funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes nessa etapa de ensino. O objetivo é democratizar o acesso à educação e reduzir a desigualdade social entre os jovens.

Relacionadas
Brasília (DF), 22/05/2025 - Pessoa segura o cartão do programa Pé de Meia. Foto: MEC/Divulgação
MEC divulga calendário de pagamento do Pé-de-Meia 2026
Edição:
Aécio Amado
pé-de-meia MEC
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Familiares acompanham busca e resgate de pessoas em escombros de casas soterradas por lama após fortes chuvas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Estudo indica medidas para destravar R$ 27 bi em prevenção climática
sex, 27/02/2026 - 17:04
Juiz de Fora (MG), 27/02/2026 - Buscas pela última criança desaparecida no deslizamento de terra ocorrido durante tempestade da noite de segunda-feira, 22 de fevereiro, que vitimou 21 pessoas e deixou várias casas destruídas no bairro Jardim Burnier. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Voluntários cruzam estados para ajudar vítimas das chuvas em MG
sex, 27/02/2026 - 16:41
São Paulo (SP), 27/02/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Jogadora Tiffany Abreu durante a vitória do Osasco sobre o Fluminense nas quartas de final da Copa do Brasil de vôlei. Foto: Carolina Oliveira/Osasco
Esportes CBV recorre ao STF contra lei que barra atletas trans em jogo de vôlei
sex, 27/02/2026 - 16:25
Brasília (DF), 19/02/2025 - Programa Pé-de-Meia. Alunos da escola CED619 da Samambaia. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Pé-de-Meia: MEC começa pagar parcelas incentivo-conclusão e Enem
sex, 27/02/2026 - 16:16
Singapura, 27/02/2026 - A dupla de mesatenistas Hugo Calderano e Bruna Takahashi conquistaram o primeiro título do país em torneios Smash., do Torneio Mundial de Tênis de Mesa. Foto: WTT/Divulgação
Esportes "Calderashi" bate dupla número 1 e fatura título no Smash de Singapura
sex, 27/02/2026 - 16:15
Juiz de Fora (MG), 25/02/2026 – Bombeiros retiram corpo de escombros após fortes chuvas no bairro Cerâmica, na zona sudeste de Juiz de Fora. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Municípios afetados pelas chuvas receberão R$ 6,1 milhões
sex, 27/02/2026 - 15:50
Ver mais seta para baixo