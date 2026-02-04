logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Prouni 2026: MEC divulga 226 mil pré-selecionados na primeira chamada

Prazo para comprovar informações e garantir a bolsa termina dia 13
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/02/2026 - 14:47
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 16/11/2025 – Estudantes saem do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Cefet Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O processo seletivo referente ao primeiro semestre de 2026 do Programa Universidade para Todos (Prouni) teve 226.502 pré-selecionados na primeira chamada.

A edição de 2026 é a maior da história do Prouni, com a oferta de 595.374 bolsas, em 895 cursos de 1.046 instituições privadas de ensino superior de todo o país.

O resultado da primeira chamada foi publicado nesta terça-feira (3) pelo Ministério da Educação (MEC) e está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do ProUni. 

O programa federal oferece bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de nível superior em instituições de ensino privadas. O público-alvo é composto por brasileiros sem diploma de nível superior.

Do total das quase 600 mil bolsas oferecidas, 275.329 são integrais (100% de gratuidade ao estudante) e 320.045 parciais (50% do valor da mensalidade do curso).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Documentação 

Os estudantes da primeira chamada do Prouni devem ficar atentos ao prazo para a comprovação de informações prestadas no momento de inscrição.

Até 13 de fevereiro eles devem entregar a documentação necessária diretamente às instituições privadas de ensino superior em que foram pré-selecionados. O que pode ocorrer por meio de comparecimento no local ou encaminhamento da documentação por meio virtual, conforme definido pela faculdade.

Se a entrega for presencial, a faculdade privada deverá orientar colaboradores para receberem a documentação fisicamente nos locais de oferta de curso em que houver candidatos pré-selecionados, nos horários de funcionamento da instituição. 

Pré-selecionados

Nesta quarta-feira (4), o MEC divulgou dados sobre os inscritos e os pré-selecionados na primeira chamada da primeira edição do ano do ProUni.

De acordo com o balanço, o estado com maior número de pré-selecionados na primeira chamada foi São Paulo, com 43.891 estudantes. Em seguida, estão Minas Gerais (21.413), Bahia (19.122)e Rio de Janeiro (15.124).

Na lista dos cursos com maior número de pré-selecionados na primeira chamada, estão: administração (22.871); direito (16.045), ciências contábeis (12.308) e ciências contábeis (12.308).

Perfil dos inscritos

O perfil dos inscritos foi marcado pelo protagonismo feminino, predomínio jovem e diversidade étnico-racial.

As mulheres representam 67% do total de inscritos (551.313) e os homens inscritos foram 275.935.

A faixa etária com o maior número de inscritos é de 18 a 20 anos, com 470.296 inscritos. Em seguida, estão as faixas de 21 a 30 anos (237.419 inscritos); de 14 a 17 anos (48.065 inscritos); e de 31 a 50 anos (64.104 inscritos). Já os candidatos acima de 50 anos, chegam a 7.364 inscritos.

A maior parte dos inscritos se declarou de cor parda (377.205). Já aqueles que se identificam de raça branca totalizaram 334.057 inscritos. Os autodeclarados pretos são 104.944; os amarelos, 8.169; e indígenas, 2.873.  

Proporcionalmente, o curso mais concorrido — ou seja, com maior número de candidatos inscrito por vaga — foi o de medicina (61,82 candidatos por vaga). Em seguida estão psicologia, (11,89 candidatos por vaga); e direito (9,24 candidatos por vaga).

Entre os cursos de licenciatura, as maiores inscrições foram para pedagogia, com 3.898 inscritos.

Segunda chamada

Para quem está de olho nas vagas remanescentes e não foi selecionado, o resultado da segunda chamada sairá em 2 de março e a comprovação das informações será de 2 a 13 de março. 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 03/02/2026 – Professora Débora Garofalo ganha prêmio em Dubai. Foto: Débora Garofalo/Arquivo pessoal
Brasileira Débora Garofalo é eleita professora mais influente do mundo
Fundo de Financiamento Estudantil,Fies
Fies 2026 abre inscrições para processo seletivo do 1º semestre
Exposição Sonhei em português!, com curadoria de Isa Grinspum Ferraz, no Museu da Língua Portuguesa.
Celpe-Bras 2026: prazo de adesão de postos aplicadores termina dia 16
Edição:
Aline Leal
ProUni Enem universidade ensino superior IES
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Manifestante encara agentes após operação de imigração federal em residência em St. Paul, Minnesota, EUA 25 de novembro de 2025 REUTERS/Tim Evans
Internacional Trump vai retirar 700 agentes do ICE em Minnesota; 2 mil permanecem
qua, 04/02/2026 - 16:04
São Paulo (SP) - 04/02/2026 - Caso do cachorro Orelha. Infográfico Polícia-SC
Geral Cão Orelha: Polícia usa imagens e dados de celular para desvendar caso
qua, 04/02/2026 - 15:45
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Direitos Humanos Abuso policial gera mais insegurança, diz Human Rights Watch
qua, 04/02/2026 - 14:54
Rio de Janeiro (RJ), 16/11/2025 – Estudantes saem do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Cefet Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Prouni 2026: MEC divulga 226 mil pré-selecionados na primeira chamada
qua, 04/02/2026 - 14:47
Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio.
Economia BNDES libera R$ 280 mi para fábrica de bateria da transição energética
qua, 04/02/2026 - 14:40
04/02/2026 - Beija Flor inova em 2026. Foto: Eduardo Hollanda/ Divulgação Beija-Flor de Nilópolis
Cultura Beija-Flor de Nilópolis inova no carnaval 2026 e usa impressoras 3D
qua, 04/02/2026 - 14:33
Ver mais seta para baixo