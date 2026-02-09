logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Prouni 2026: pré-selecionados devem comprovar informações até sexta

Documentos devem ser entregues na faculdade privada
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/02/2026 - 13:57
Brasília
Brasília - 27/06/2023 - O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. As inscrições podem ser feitas pelo celular ou pelo computador. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Os estudantes pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni), neste primeiro semestre de 2026, precisam entregar a documentação para a instituição privada de ensino superior (IES) em que foram pré-selecionados até sexta-feira (13), a fim de comprovar as informações prestadas no momento da inscrição.

O resultado referente ao processo seletivo do primeiro semestre foi divulgado na semana passada, com mais de 226 mil pré-selecionados. O candidato pode conferir o resultado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação, com login da plataforma Gov.br

A edição de 2026 é a maior da história do Prouni, com a oferta de 595.374 bolsas, em 895 cursos de 1.046 instituições privadas de ensino superior de todo o país.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Entrega de documentos

O candidato pode comparecer à instituição de educação superior ou encaminhar a documentação necessária por meio virtual, conforme definido pela faculdade.

A instituição deverá disponibilizar, em suas páginas na internet, campo específico para o encaminhamento.

Se a entrega for presencial, a faculdade privada deverá orientar colaboradores para receber a documentação fisicamente nos locais de oferta de curso em que houver candidatos pré-selecionados, nos horários de funcionamento da instituição. 

Certificação do ensino médio

Para aqueles candidatos com 18 anos ou mais que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 para obter certificação desta etapa de ensino e se enquadram nos pré-requisitos previstos no edital do Enem, podem requerer a declaração de conclusão.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou o documento autenticado, na Página do Participante do Enem, o que permitirá a pré-matrícula dos pré-selecionados em instituições de educação superior de candidatos do Prouni.

Segunda chamada

Para quem está de olho nas vagas remanescentes e não foi selecionado, o resultado da segunda chamada sairá em 2 de março e a comprovação das informações será de 2 a 13 de março. 

Lista de Espera 

Para participar da lista de espera do Prouni, o candidato deverá manifestar seu interesse por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior nos dias 25 e 26 de março de 2026.

A lista estará disponível na página do Prouni, também no Portal Acesso Único, no dia 31 de março, para consulta pelas instituições de ensino superior e pelos candidatos.    

 

Relacionadas
Escola Municipal Orsina da Fonseca Tijuca Rio de Janeiro - RJ Outubro 2022
Abertas inscrições para 21ª Olimpíada de Matemática
Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
Programa leva professores de escolas públicas a intercâmbio no Panamá
Edição:
Maria Claudia
Prouni 2026 Inep MEC ensino superior
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 25/06/2025 - Presidente da Câmara dos deputados, Deputado Hugo Motta, participa do anúncio da federação partidária, Solidariedade e PRD. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Proposta que acaba com jornada de trabalho 6x1 vai para a CCJ
seg, 09/02/2026 - 14:07
Brasília - 27/06/2023 - O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. As inscrições podem ser feitas pelo celular ou pelo computador. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Prouni 2026: pré-selecionados devem comprovar informações até sexta
seg, 09/02/2026 - 13:57
09.02.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita ao Centro de Produção de Vacina contra a Dengue (PVD) do Instituto Butantan. São Paulo (SP) - Brasil Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula defende parceria com a China para produção de vacina
seg, 09/02/2026 - 13:51
Brasília (DF), 09/02/2026 – Sérgio Antonio Lopes, de 60 anos, suspeito de integrar uma rede de exploração sexual infatil. Foto: Polícia Civil-SP
Geral Piloto preso por pedofilia pagava mães e avós para abusar de meninas
seg, 09/02/2026 - 13:12
09.02.2026 - SP inicia campanha de vacinação com a Butantan-DV e é primeiro estado a distribuir imunizante para todos os municípios - Para o início da campanha, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) enviou 99 mil doses ao estado. Foto: Governo de SP
Saúde Equipes do SUS começam a receber vacina do Butantan contra a dengue
seg, 09/02/2026 - 13:08
Imperatriz (MA), 13/10/2025 – Vista de pescadores em atividade nas águas do Rio Tocantins. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Ministério da Pesca cancela mais de 76 mil licenças de pescadores
seg, 09/02/2026 - 13:00
Ver mais seta para baixo