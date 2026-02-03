logo ebc
Prouni divulga aprovados em primeira chamada

Brasileiros sem diploma de nível superior integram público-alvo
Publicado em 03/02/2026 - 08:48
São Paulo
Brasília (DF), 24/10/2024 - Professor do colégio Galois, Samuel Rbeiro Costa, em sala de aula com alunos na preparação nos últimos dias antes da prova do Enem 2024. Foto: José Cruz/Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil

O Programa Universidade Para Todos (Prouni) divulgou, na madrugada desta terça-feira (3), o resultado da primeira chamada.

Confira a lista com os aprovados no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O programa do Ministério da Educação (MEC) oferece bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de nível superior em instituições de ensino privadas.  O público-alvo é composto por brasileiros sem diploma de nível superior.

Aqueles que não foram aprovados agora ainda podem aparecer na segunda chamada, que será divulgada no dia 2 de março. No dia 31 de março haverá uma outra lista de chamada para quem não foi convocado nas duas iniciais. O candidato deve manifestar interesse nestas vagas entre os dias 25 e 26 de março.

O Prouni oferece para 2026 594.519 bolsas, sendo 274.819 integrais e 319.700 parciais, de 50%. Esta é a maior oferta da história do programa, segundo o Ministério da Educação.

Número de bolsas do Prouni por curso:

  •       Administração:  63.978;
  •       Ciências Contábeis: 41.864;
  •       Análise e Desenvolvimento de Sistemas:  29.367;      
  •       Gestão de Recursos Humanos: 22.969;
  •       Direito: 21.558;
  •       Engenharia de Software: 17.484;
  •       Logística: 14.714;
  •       Criminologia: 13.978;
  •       Investigação e Perícia Criminal: 13.900;
  •       Psicologia: 13.505.
