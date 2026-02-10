logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização tem resultado divulgado

MEC reconheceu esforços de 4,7 mil redes públicas de ensino
Daniella Almeida - repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/02/2026 - 17:37
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 – Alunos em sala de aula no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 001, no Catete, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Mais de 4,7 mil redes públicas de ensino brasileiras foram certificadas com o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. O Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado final nesta segunda-feira (9).

A pontuação obtida pode ser consultada pelos estados e municípios participantes no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC (Simec), com login do gestor de educação local na conta da plataforma Gov.br.

O Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização atesta publicamente o empenho das secretarias de educação estaduais, distrital e municipais na implementação de políticas, ações e estratégias que assegurem o direito à alfabetização.

O selo é dividido em três categorias: bronze, prata e ouro.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Números

Nesta edição, o MEC contabilizou as inscrições de 4.872 redes de ensino das 5.595 que aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), o que corresponde a um índice de 87,1% de participação dos entes da federação.

Em nota, o MEC afirma que a quantidade de certificações evidencia “o elevado engajamento das redes públicas de ensino em todas as regiões do país".

Entre os inscritos nesta segunda edição da premiação, 97% (4.728 redes de ensino) obtiveram êxito e conquistaram o selo, sendo 2.285 selos Ouro; 1.896 selos Prata; e 547 selos Bronze.

A categoria ouro está vinculada ao atingimento da meta do Indicador Criança Alfabetizada (ICA).

A certificação considera: gestão, governança, formação, acompanhamento da aprendizagem e implementação de ações estruturantes. Também reconhece o trabalho coletivo de articuladores e o papel dos gestores escolares e professores.

Selo

O Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização não envolve premiação em dinheiro. A iniciativa federal é um reconhecimento simbólico dos esforços das secretarias no cumprimento do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

Este compromisso busca para garantir, até 2030, a alfabetização de todas as crianças do Brasil até o fim do 2º ano do ensino fundamental, além de recuperar aprendizagens de alunos do 3º, 4º e 5º ano que apresentam defasagens. As metas são anuais.

O selo tem o objetivo também de promover o compartilhamento de práticas bem-sucedidas de gestão que estejam comprometidas com as metas de alfabetização, para incentivar políticas de redução de desigualdades previstas no Plano Nacional de Educação (PNE).

A cerimônia de entrega do selo ocorrerá em Brasília, em data a ser definida pelo MEC.

Relacionadas
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, e o secretário de Alfabetização, Carlos Nadalim, lançam programa Conta pra Mim Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo
Analfabetismo entre pessoas idosas negras cai em 11 anos
merenda escolar, SEDUC AM
Governo federal reajusta repasse da merenda escolar em 14,3% para 2026
29/01/2026 - Em encontro inédito, representantes do Governo do Brasil e da comunidade judaica discutem ações de combate ao antissemitismo. Encontro foi marcado pelo caráter democrático, com espaço de fala assegurado a todos os participantes. Entre pontos levantados, a educação e a importância do trabalho no combate aos crimes de ódio. Foto: Valdenio Vieira / SEAUD-PR
Governo debate combate ao antissemitismo com foco na educação
Edição:
Vinicius Lisboa
Ministério da Educação MEC escola pública educação pública alfabetização Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização Compromisso Nacional Criança Alfabetizada
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Heraskevych mostra capacete com imagens de vítimas da guerra na Ucrânia 9/2/2026 REUTERS/Cristiano Corvino
Esportes COI proíbe ucraniano de usar capacete com fotos de mortos na guerra
ter, 10/02/2026 - 18:37
Operação da Fábrica de Blocos na Mina do Pico, produzidos a partir de rejeitos da mineração, no Complexo Vargem Grande da Vale, em Minas Gerais.
Economia Ipea diz que mercado de trabalho pode absorver escala de trabalho 6x1
ter, 10/02/2026 - 18:23
Mauá (SP), 10/02/2026 - Divulgação do jornalista Datena Arte sobre foto de Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral TV Brasil e Rádio Nacional estreiam programas de Datena
ter, 10/02/2026 - 18:10
Macapá (AP), 22/07/2025 - Carros apreendidos pela Polícia Federal e CGU durante Operação Route 156, para combater fraudes em licitações do DNIT/AP. Foto: PF/Divulgação
Geral Polícia Federal apreendeu R$ 9,5 bilhões do crime organizado em 2025
ter, 10/02/2026 - 18:06
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça STM dá dez dias para Bolsonaro entregar defesa contra perda de patente
ter, 10/02/2026 - 17:51
04/02/2026 - Brasília - O presidente do STF, Edson Fachin durante cerimônia de assinatura do Pacto Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio. Palácio do Planalto. Brasília (DF) - Brasil. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Justiça Fachin diz que CNJ vai priorizar combate à violência contra a mulher
ter, 10/02/2026 - 17:40
Ver mais seta para baixo