logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Confira as datas de pagamento da primeira parcela do Pé-de-Meia 2026

Valor de R$ 200 será depositado conforme o mês de nascimento
Daniella Almeida - repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/03/2026 - 12:20
Brasília
02/03/2026 - Brasília - O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro na modalidade de poupança, criado pelo Governo Federal brasileiro, destinado a estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio público. O objetivo principal é reduzir as taxas de evasão escolar e incentivar a conclusão dos estudos. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A primeira parcela do programa Pé-de-Meia de 2026 começa a ser paga nesta segunda-feira (23) a estudantes do ensino médio matriculados na rede pública e com inscrições ativas no Cadastro Único (CadÚnico). O calendário de pagamentos segue ao longo desta semana até 30 de março, próxima segunda.

O Pé-de-Meia funciona como uma poupança para incentivar a permanência de jovens nos estudos até a conclusão do ensino médio. Cerca de 3,6 milhões de estudantes receberão o incentivo-matrícula de 2026.

O depósito no valor de R$ 200 é feito conforme o mês de nascimento dos estudantes de 14 a 24 anos, que cumprem os requisitos do Pé-de-Meia.

Confira as datas de pagamento

  • Nascidos em janeiro e fevereiro recebem nesta segunda-feira (23);
  • em março e abril: terça-feira (24);
  • em maio e junho: quarta-feira (25);
  • em julho e agosto: quinta-feira (26);
  • em setembro e outubro: sexta-feira (27);
  • em novembro e dezembro: em 30 de março, próxima segunda-feira;

A parcela será creditada em conta poupança Caixa Tem, aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal em nome dos estudantes participantes.

>> Confira o calendário completo de pagamentos do Pé-de-Meia em 2026

Quem tem direito

São automaticamente incluídos no programa federal os estudantes do ensino médio público que integram famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) e que estavam com cadastro ativo até a data-base de 7 de agosto de 2025. Também é preciso ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa.

O Ministério da Educação (MEC) é o responsável por verificar se o jovem pode participar do programa a partir dos dados do CadÚnico.

Outros pagamentos

O MEC também pagará ainda neste mês o incentivo-conclusão aos participantes do Pé-de-Meia que deixaram de receber na data regular porque as redes de ensino não enviaram as informações no prazo estabelecido pelo programa. 

O valor de R$ 1 mil é referente à aprovação em cada ano letivo do ensino médio, mas somente pode ser sacado após a conclusão do terceiro ano.

À medida que as redes de ensino repassam os dados que informam a conclusão ao MEC, os estudantes beneficiários podem receber os valores nas próximas datas de pagamento do Pé-de-Meia. 

Pé-de-Meia

O Ministério da Educação (MEC) calcula que, desde 2024, o programa alcançou 6 milhões de estudantes em todo o Brasil.

O estudante pode consultar os status de pagamentos (rejeitados ou aprovados), informações escolares e regras do programa na página eletrônica do Pé-de-Meia no site do MEC.

Para conferir, é preciso digitar a senha da conta da plataforma Gov.br do estudante.

Se precisar de ajuda, o estudante ainda conta com outros canais de atendimento, como o Fale Conosco, no telefone 0800 616161.

Relacionadas
Brasília (DF), 19/02/2025 - Programa Pé-de-Meia. Alunos da escola CED 619 da Samambaia. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Pagamento da 1ª parcela do programa Pé-de-Meia começa nesta segunda
02/03/2026 - Brasília - O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro na modalidade de poupança, criado pelo Governo Federal brasileiro, destinado a estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio público. O objetivo principal é reduzir as taxas de evasão escolar e incentivar a conclusão dos estudos. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Pé-de-Meia: governo credita pagamento para nascidos em maio e junho
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
MEC pune mais de 50 cursos de medicina por desempenho insuficiente
Edição:
Vinicius Lisboa
pé-de-meia ensino médio Ministério da Educação MEC Cadúnico Cadastro Único
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
16/03/2026 - Imposto de Renda 2026. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Imposto de renda: Receita já recebeu mais de 450 mil declarações
seg, 23/03/2026 - 12:24
02/03/2026 - Brasília - O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro na modalidade de poupança, criado pelo Governo Federal brasileiro, destinado a estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio público. O objetivo principal é reduzir as taxas de evasão escolar e incentivar a conclusão dos estudos. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Confira as datas de pagamento da primeira parcela do Pé-de-Meia 2026
seg, 23/03/2026 - 12:20
Brazil's former President Jair Bolsonaro stands at his home while under house arrest, amid the final phase of his trial, accused of plotting a coup after his electoral defeat, in Brasilia, Brazil, September 3, 2025. REUTERS/Diego Herculano REFILE - CORRECTING DATE FROM
Política PGR dá parecer favorável à prisão domiciliar de Bolsonaro
seg, 23/03/2026 - 11:38
Rio de Janeiro (RJ), 23/03/2026 - Tribunal do Juri começa a julgar Jairinho e Monique pela morte de Henry Borel, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no centro da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Justiça "Condenação é o mínimo para aqueles dois monstros", diz pai de Henry
seg, 23/03/2026 - 11:15
Brasília (DF), 26/10/2023, Prédio do Banco Central em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Mercado eleva previsão da inflação para 4,17% este ano
seg, 23/03/2026 - 10:31
Inscrição para Mais Médicos Especialistas
Saúde Março Azul: exames para rastrear câncer de intestino triplicam no SUS
seg, 23/03/2026 - 10:09
Ver mais seta para baixo