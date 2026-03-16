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Educação

Governo anuncia R$ 60 milhões para reconstrução de escolas em MG

Investimento atende cidades afetadas por chuvas na Zona da Mata
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/03/2026 - 20:35
Rio de Janeiro
Juiz de Fora (MG), 25/02/2026 –Voluntários recebem doações na Escola Municipal Murilo Mendes, no Alto do Grajaú, em Juiz de Fora. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O governo federal anunciou nesta segunda-feira (16) a destinação de quase R$ 60 milhões para reconstrução de escolas na Zona da Mata Mineira, região afetada por fortes chuvas nas últimas semanas. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante reunião com a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão.

Os recursos serão usados principalmente para a construção de novas unidades escolares, em substituição a escolas da rede municipal que sofreram danos estruturais. Ao todo, cinco escolas serão reconstruídas em Juiz de Fora, além de uma unidade no município de Ubá.

“O objetivo é assegurar que as escolas tenham condições de funcionamento o mais rápido possível, ao mesmo tempo em que avançamos na reconstrução das unidades mais afetadas”, disse o ministro Camilo Santana.

Recursos emergenciais

Além das novas construções, o Ministério da Educação vai liberar R$ 5,08 milhões em apoio emergencial para reparos em escolas da rede municipal de Juiz de Fora.

O valor será repassado diretamente às unidades por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Os recursos deverão financiar intervenções como pintura, manutenção e recuperação de estruturas danificadas pelas chuvas.

Escolas que serão reconstruídas

Em Juiz de Fora, as escolas municipais que receberão novas instalações são: 

  • Antônio Faustino da Silva, 
  • Santa Catarina Labouré, 
  • Clotilde Peixoto Hargreaves, 
  • Georg Rodembach e 
  • Adenilde Petrina. 

Também está prevista a reconstrução da Escola Municipal Deputado Filipe Balbi, em Ubá.

Levantamento da Secretaria Municipal de Educação de Juiz de Fora enviado ao ministério identificou 122 unidades educacionais afetadas, entre escolas e creches. 

Entre os principais problemas registrados estão: 

  • 13 unidades com danos estruturais ou risco à infraestrutura, 
  • 33 unidades com alagamentos ou infiltrações, 
  • 76 unidades com necessidade de manutenção e pequenos reparos.

Durante a agenda, o ministro também informou que o governo está em diálogo com o Conselho Nacional de Educação (CNE) para avaliar possíveis ajustes no calendário escolar, a fim de evitar prejuízos aos estudantes das redes municipais afetadas pelas chuvas.

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Edição:
Sabrina Craide
chuvas em Minas Gerais Juiz de Fora escolas Camilo Santana Ministério da Educação MEC
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