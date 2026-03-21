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Educação

Investir em educação é o jeito de salvar o Brasil, defende Lula

Governo entregou 324 ônibus escolares para áreas de difícil acesso
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/03/2026 - 21:33
Brasília
20.03.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrega das chaves dos ônibus do programa “Caminho da Escola”, no Distrito Industrial II. Sete Lagoas - MG. Foto: Ricardo Stuckert / PR
© Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, nesta sexta-feira (20), investimentos em educação como forma de “salvar o país”.

Ele participou, em Sete Lagoas (MG), da entrega simbólica de 324 novos ônibus escolares do Programa Caminho da Escola. Os novos veículos vão atender estudantes da educação básica que vivem em áreas rurais, ribeirinhas e de difícil acesso no país.

“Não tem exemplo no mundo de um país que se desenvolveu sem antes investir na educação. Para nós é uma questão de honra”, afirmou Lula.

O programa governamental prevê a distribuição de mil ônibus da segunda etapa do Novo PAC Seleções. O investimento é de cerca de R$ 500 milhões. A previsão, segundo o governo, é atender até 120 mil estudantes em três turnos.

Em todas as regiões

O governo federal informou que estão previstas entregas simultâneas em outros polos industriais do país: Caxias do Sul (RS) e São Mateus (ES). A partir dessas cidades, os ônibus serão destinados a municípios de todas as regiões brasileiras até junho deste ano.

Na primeira etapa do PAC, o governo fez investimento de R$ 750 milhões para 1,5 mil ônibus.

Criado em 2007, o programa soma mais de 43 mil veículos entregues.  Entre 2023 até agora, foram entregues ao menos 12.960 ônibus escolares. 

Saúde

Além dos veículos escolares, o presidente disse que o governo também vai adquirir vans para consultório odontológico. Ainda no campo da saúde, o presidente recordou que carretas têm chegado no interior do Brasil para realização de exames, incluindo mamografia. 

Lula voltou a discursar sobre a necessidade de enfrentamento à violência de gênero. “Quanto mais uma mulher estudar, mais ela tem independência”, afirmou.

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Edição:
Carolina Pimentel
ônibus escolares Lula Programa Caminho da Escola
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