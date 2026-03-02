logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Pé-de-Meia: governo credita pagamento para nascidos em maio e junho

Redes de ensino devem ter confirmado dados de beneficiários
Daniela Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/03/2026 - 11:10
Brasília
02/03/2026 - Brasília - O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro na modalidade de poupança, criado pelo Governo Federal brasileiro, destinado a estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio público. O objetivo principal é reduzir as taxas de evasão escolar e incentivar a conclusão dos estudos. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) paga, nesta segunda-feira (2), duas parcelas do Programa Pé-de-Meia de 2025 aos estudantes nascidos em maio e junho.

A primeira parcela é referente à conclusão, em 2025, de uma das séries do ensino médio. A outra é depositada somente aos concluintes dessa etapa do ensino que participaram dos dois dias de provas da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os depósitos são escalonados conforme o mês de nascimento dos estudantes e ocorrem diretamente nas contas da Caixa Econômica Federal abertas pelos beneficiários.

Confira o calendário de pagamentos até 5 de março, organizados por mês de nascimento dos estudantes que cumprem os requisitos do Pé-de-Meia:

  •        janeiro e fevereiro: receberam na quinta-feira (26 de fevereiro);
  •        março e abril: receberam na sexta-feira (27);
  •        maio e junho: recebem nesta segunda-feira (2);
  •        julho e agosto: recebem em 3 de março;
  •        setembro e outubro: recebem em 4 de março;
  •        novembro e dezembro: recebem em 5 de março.
     

Os valores pagos da chamada "Poupança do ensino médio" são: R$ 1 mil, pela conclusão de uma das séries do ensino médio e R$ 200, pela participação no Enem de 2025.

Depósito

Os alunos do Pé-de-Meia que foram aprovados no 3º ano em 2025 terão o incentivo de conclusão do Pé-de-Meia liberado para saque imediato, além da e a parcela única de R$200, caso tenha participado do dois dias do Enem do ano passado.

Os estudantes do 1º e 2º anos do ensino médio público terão o valor de mil reais creditado em conta, que permanecerá bloqueado até a conclusão do ensino médio.

O estudante pode optar por manter o recurso na poupança da instituição bancária ou direcioná-lo para aplicação no Tesouro Direto, por meio do aplicativo Caixa Tem.  

Comprovação 

O MEC explica que o pagamento do incentivo de conclusão aos beneficiários do Pé-de-Meia não é gerado automaticamente após o fim das aulas do ano letivo.

Somente aqueles que tiverem suas informações devidamente confirmadas pelas redes de ensino terão os pagamentos garantidos.

O processo de envio de informações pelas secretarias de Educação ocorre em duas etapas: a da confirmação da aprovação dos estudantes no fim do ano letivo e a de confirmação da conclusão do ensino médio.

De acordo com a pasta, o objetivo é oferecer mais segurança e qualificação para os dados desta política pública.

Cinco datas

Caso ocorra atraso no envio dos dados dos alunos pela rede de ensino, o governo federal explica que as parcelas do Pé-de-Meia serão depositadas em uma das cinco datas programadas pelo MEC até o início de julho.

O prazo final para as redes de ensino encaminharem as informações das escolas é junho.

Se o pagamento não foi creditado na primeira data, o aluno deve apenas aguardar a atualização das informações pela rede de ensino.

O MEC orienta os estudantes a acompanharem regularmente sua situação na página virtual “Consulta Pé-de-Meia”, com acesso pela conta da plataforma Gov.br. A página pode ser consultada em qualquer computador, smartphone ou tablet.

Pé-de-Meia

O Pé-de-Meia beneficia cerca de 4 milhões de estudantes por meio de um incentivo financeiro-educacional do governo federal.

A iniciativa é voltada a estudantes matriculados no ensino médio público inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

O programa funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes nessa etapa de ensino. O objetivo é democratizar o acesso à educação e reduzir a desigualdade social entre os jovens.   

Para mais informações, o interessado pode entrar em contato com o Fale Conosco do MEC, por meio do telefone 0800-61-61-61 e do site do Pé-de-Meia.
 

Relacionadas
Brasília (DF), 19/02/2025 - Programa Pé-de-Meia. Alunos da escola CED619 da Samambaia. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Pé-de-Meia: MEC começa pagar parcelas incentivo-conclusão e Enem
Brasília (DF), 22/05/2025 - Pessoa segura o cartão do programa Pé de Meia. Foto: MEC/Divulgação
MEC divulga calendário de pagamento do Pé-de-Meia 2026
Brasília (DF), 22/05/2025 - Pessoa segura o cartão do programa Pé de Meia. Foto: MEC/Divulgação
Beneficiários do Pé-de-Meia podem fazer aplicação no Tesouro Direto
Edição:
Talita Cavalcante
pé-de-meia Ministério da Educação MEC ensino médio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
02/03/2026 - Brasília - O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro na modalidade de poupança, criado pelo Governo Federal brasileiro, destinado a estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio público. O objetivo principal é reduzir as taxas de evasão escolar e incentivar a conclusão dos estudos. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Pé-de-Meia: governo credita pagamento para nascidos em maio e junho
seg, 02/03/2026 - 11:10
Brasília (DF), 27/02/2026 - O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, durante entrevista exclusiva para a Agência Brasil. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Meio Ambiente COP30: mapas do caminho serão concluídos até novembro
seg, 02/03/2026 - 10:57
Indústrias, fábricas,Obras de construção, edifício sede do SENAI,construção civil
Economia Estimativas do mercado para inflação e PIB ficam estáveis
seg, 02/03/2026 - 10:20
Brasília - 27/06/2023 - O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. As inscrições podem ser feitas pelo celular ou pelo computador. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Resultado da segunda chamada do Prouni já está disponível
seg, 02/03/2026 - 10:18
Projectiles fly in the sky after Iran fired a salvo of ballistic missiles at Israel amid ongoing hostilities between Hezbollah and Israeli forces, as seen from Tyre, southern Lebanon October 1, 2024. Reuters/Aziz Taher/Proibida reprodução
Internacional Hezbollah no Líbano volta à guerra e conflito escala no Oriente Médio
seg, 02/03/2026 - 10:05
Manaus (AM), 22/11/2023, Chão rachado devido ao nível baixo do rio Igarapé Tarumã-açu, na maior seca em 121 anos que Manaus vem sofrendo. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Estiagem: quinze cidades têm situação de emergência decretada
seg, 02/03/2026 - 09:47
Ver mais seta para baixo