logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Pé-de-Meia paga incentivos a alunos nascidos em setembro e outubro

Pagamentos de R$ 1 mil e R$ 200 do programa seguem até quinta-feira
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/03/2026 - 10:23
Brasília
02/03/2026 - Ministério da Educação (MEC) publicou, nesta quinta, 19 de fevereiro, a Portaria nº 169/2026, que estabelece o calendário de 2026 do programa Pé-de-Meia. A portaria traz mudanças para adaptar o funcionamento do programa aos diversos calendários das redes de ensino. . Foto: MEC/Divulgação
© MEC/Divulgação

O Ministério da Educação (MEC) paga, nesta quarta-feira (4), duas parcelas do Programa Pé-de-Meia de 2025 aos estudantes beneficiados que nasceram nos meses de setembro e outubro.

A primeira parcela é referente à conclusão, em 2025, de uma das séries do ensino médio. A outra parcela é depositada somente aos concluintes dessa etapa do ensino que participaram dos dois dias de provas da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os depósitos são escalonados conforme o mês de nascimento dos beneficiários pelo programa federal, diretamente nas contas da Caixa Econômica Federal abertas em nome dos próprios estudantes.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Confira o calendário de pagamentos até 5 de março, organizados por mês de nascimento dos estudantes que cumprem os requisitos do Pé-de-Meia.

·   janeiro e fevereiro: receberam na quinta-feira (26 de fevereiro);

·  março e abril: receberam na sexta-feira (27);

·  maio e junho: receberam nesta segunda-feira (2);

·  julho e agosto: receberam nesta terça-feira (3);

·  setembro e outubro: recebem nesta quarta-feira (4);

·  novembro e dezembro: receberão em 5 de março.

Os valores pagos são: R$ 1 mil. Mais R$ 200, pela participação no Enem de 2025.

Depósito

Os alunos do Pé-de-Meia que foram aprovados no 3º ano em 2025 terão o incentivo de conclusão do Pé-de-Meia liberado para saque imediato e a parcela única de R$ 200 se compareceu aos dois dias do Enem do ano passado.

Os estudantes do 1º e 2º anos do ensino médio público terão o valor de R$ 1.000 creditado em conta, que permanecerá bloqueado até a conclusão do ensino médio.

O estudante pode optar por manter o recurso na poupança da instituição bancária ou direcioná-lo para aplicação no Tesouro Direto, por meio do aplicativo Caixa Tem.  

Comprovação pelas redes de ensino

O MEC explica que o pagamento do incentivo de conclusão aos beneficiários do Pé-de-Meia não é gerado automaticamente após o fim das aulas do ano letivo.

Somente aqueles que tiverem suas informações devidamente confirmadas pelas redes de ensino terão os pagamentos garantidos.

O processo de envio de informações pelas secretarias de educação ocorre em duas etapas: a da confirmação da aprovação dos estudantes no fim do ano letivo e a de confirmação da conclusão do ensino médio.

De acordo com a pasta, o objetivo é oferecer mais segurança e qualificação para os dados desta política pública.

Cinco datas

Caso ocorra atraso no envio dos dados dos alunos pela rede de ensino, o governo federal explica que as parcelas do Pé-de-Meia serão depositadas em uma das cinco datas programadas pelo MEC até o início de julho.

O prazo final para as redes de ensino encaminharem as informações das escolas é junho.

Se o pagamento não caiu na primeira data, o aluno deve apenas aguardar a atualização das informações pela rede de ensino.

O MEC orienta os estudantes a acompanharem regularmente sua situação na página virtual “Consulta Pé-de-Meia,” com acesso pela conta da plataforma Gov.br. A página pode ser consultada em qualquer computador, smartphone ou tablet.

Pé-de-Meia

O Pé-de-Meia beneficia cerca de 4 milhões de estudantes por meio de um incentivo financeiro-educacional do governo federal.

A iniciativa é voltada a estudantes matriculados no ensino médio público inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

O programa funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes nessa etapa de ensino. O objetivo é democratizar o acesso à educação e reduzir a desigualdade social entre os jovens.   

Para mais informações, o interessado pode entrar em contato com o Fale Conosco do MEC pelo telefone 0800-61-61-61; e pelo site oficial do Pé-de-Meia.

 

Relacionadas
02/03/2026 - Brasília - O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro na modalidade de poupança, criado pelo Governo Federal brasileiro, destinado a estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio público. O objetivo principal é reduzir as taxas de evasão escolar e incentivar a conclusão dos estudos. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Pé-de-Meia: governo credita pagamento para nascidos em maio e junho
Brasília (DF), 19/02/2025 - Programa Pé-de-Meia. Alunos da escola CED619 da Samambaia. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Pé-de-Meia: MEC começa pagar parcelas incentivo-conclusão e Enem
Rio de Janeiro (RJ), 09/11/2025 – Candidatos chegam para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Universidade Santa Úrsula, em Botafogo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Pé-de-Meia Licenciaturas: cadastro e inscrições começam nesta sexta
Edição:
Valéria Aguiar
pé-de-meia incentivo MEC Estudantes Incentivos CadÚnico
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Operação da PF e MPF contra esquema ilegal de monopólio de internet no RJ. Foto: Polícia Federal/RJ
Geral Operação prende suspeitos de monopólio ilegal de internet em Cabo Frio
qua, 04/03/2026 - 11:56
Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
Concursos Concurso da Câmara: confira os locais de provas deste domingo
qua, 04/03/2026 - 11:45
Cavalcante (GO), 13/10/2025 - Incêndio florestal na Chapada dos Veadeiros. Foto: Mayandi Inzaulgarat/ICMBio
Meio Ambiente Governo divulga planejamento para enfrentar incêndios em 2026
qua, 04/03/2026 - 11:32
Papa Leão no Vaticano 27/8/2025 Reuters/Guglielmo Mangiapane/Proibida reprodução
Internacional Vaticano adverte contra “culto ao corpo” da cirurgia plástica
qua, 04/03/2026 - 11:28
Área destruída no sul do Líbano 28/11/2024 REUTERS/Adnan Abidi
Internacional Israel determina retirada de grande parte do sul do Líbano
qua, 04/03/2026 - 11:03
Trabalhador do campo usa pesticida e agrotóxico em plantação.
Meio Ambiente Comitê lista ações prioritárias para Programa de Redução de Agrotóxico
qua, 04/03/2026 - 10:30
Ver mais seta para baixo