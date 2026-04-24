logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Após acordo com reitoria, funcionários da USP encerram greve

Universidade cedeu em pauta sobre gratificação e abono de horas 
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/04/2026 - 20:45
São Paulo
São Paulo (SP), 27/10/2023 - Fachada do prédio da administração central da Universidade de São Paulo - USP durante ocupação dos estudantes que realizam greve. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Os servidores técnicos e administrativos da Universidade de São Paulo (USP) encerraram a greve iniciada há 10 dias, após acordo entre a reitoria da Universidade e o Sindicato dos Trabalhadores da USP (Sintusp). A categoria entrou em greve no último dia 14, pleiteando isonomia em relação a gratificações que foram dadas aos docentes. 

A Universidade informou que irá igualar o recurso destinado a gratificações para as duas categorias. O pagamento das gratificações depende ainda de envio de proposta estruturada para órgãos técnicos da Universidade, não havendo previsão da data de início. 

Também foi firmado compromisso para a formalização do abono das horas não trabalhadas em períodos de “pontes” de feriados e recesso de final de ano. 

A discussão avançou também no atendimento a um acordo que envolve os trabalhadores terceirizados, com o compromisso de buscar soluções que assegurem condições de deslocamento análogas às oferecidas aos servidores da USP, como gratuidade no transporte dentro do campus.

Greve estudantil continua

Os estudantes da Universidade mantêm a paralisação iniciada no dia 16 de abril. Eles protestam contra cortes no programa de bolsas, falta de vagas de moradia estudantil e no fornecimento de água.  

Após reunião com a reitoria, foi marcada uma mesa de negociação para a próxima terça-feira (28).  

Segundo a USP, foi revogada uma portaria que interferia nos espaços cedidos pela USP aos centros acadêmicos, impedindo o comércio ou a sublocação. A medida foi um dos maiores impulsos para a mobilização discente nesse momento. 

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
Alunos da USP protestam por melhores condições de moradia e refeições
Edição:
Sabrina Craide
USP Greve Paralisação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 16/04/2026 - Em entrevista à Agência Brasília, Paulo Henrique Costa, presidente da estatal conta como a instituição se moderniza para ampliar sua atuação no Entorno e no resto do país. Fotos: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília
Justiça Por unanimidade, STF mantém prisão de ex-presidente do BRB
sex, 24/04/2026 - 21:56
Brasília (DF), 30/06/2023 - O ministro Kássio Nunes Marques durante sessão que retoma o julgamento da ação (Aije nº 0600814-85) que pede a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e de Walter Braga Netto, candidatos à Presidência da República nas Eleições 2022. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Nunes Marques assume presidência do TSE dia 12 de maio
sex, 24/04/2026 - 20:53
São Paulo (SP), 27/10/2023 - Fachada do prédio da administração central da Universidade de São Paulo - USP durante ocupação dos estudantes que realizam greve. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Educação Após acordo com reitoria, funcionários da USP encerram greve
sex, 24/04/2026 - 20:45
Notas de dólar 16 de maio de 2016 REUTERS/Kham
Economia Dólar fecha abaixo de R$ 5, e bolsa cai com cautela global
sex, 24/04/2026 - 20:05
Rio de Janeiro (RJ), 29/05/2025 - Polícia prende cantor MC Poze do Rodo no Rio de Janeiro. Foto: MC Poze do Rodo/Instagram
Justiça Justiça Federal decreta nova prisão de MC Ryam SP e MC Poze
sex, 24/04/2026 - 19:53
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça PGR dá aval para Bolsonaro fazer cirurgia no ombro
sex, 24/04/2026 - 19:35
Ver mais seta para baixo