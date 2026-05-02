logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Iniciativa aposta no protagonismo social em escolas de Petrópolis

Projeto pode alcançar até 1,8 mil alunos de escolas públicas
Alice Rodrigues*
Publicado em 02/05/2026 - 17:52
Rio de Janeiro
28/04/2026 - Iniciativa aposta no protagonismo social em escolas de Petrópolis. Foto: Divulgação/Leia Brasil
© Divulgação/Leia Brasil

Cerca de 100 alunos de escolas públicas da região do Alto da Independência, em Petrópolis, estão participando de um projeto educacional que busca estimular a ação e a cooperação de crianças e adolescentes em suas comunidades.

O projeto conta com três frentes principais: educação ambiental; leitura e escrita; e estímulo criativo. 

A iniciativa se baseia na autonomia dos estudantes para pensar e desenvolver ações práticas com o auxílio de professores. A primeira fase do projeto, que teve início no dia 10 de março, é voltada para três turmas. A expectativa é que o projeto alcance até 1,8 mil alunos. 

O idealizador da iniciativa, Victor Prado, enxerga no programa uma oportunidade de ampliar a perspectiva dos jovens sobre temas normalmente estigmatizados.  

“Sustentabilidade não é custo, é oportunidade, assim como os games. Mas, antes de tudo, é fundamental que os estudantes se enxerguem como capazes e saibam comunicar suas ideias, daí a importância da leitura e da escrita diante das ferramentas digitais”, disse. 

Prado conta que o projeto surgiu a partir de anos de atuação com escolas públicas, sem perder de vista discussões atuais sobre tecnologia na educação. 

 

28/04/2026 - Iniciativa aposta no protagonismo social em escolas de Petrópolis. O idealizador da iniciativa, Victor Prado, enxerga no programa uma oportunidade de ampliar a perspectiva dos jovens sobre temas normalmente estigmatizados. Foto: Divulgação/Leia Brasil
 O idealizador da iniciativa, Victor Prado, enxerga no programa uma oportunidade de ampliar a perspectiva dos jovens sobre temas normalmente estigmatizados. Foto: Divulgação/Leia Brasil

Atividades

A primeira parte do projeto é o Desafio Verde, plano de educação ambiental que aposta em oficinas, dinâmicas colaborativas e mobilização comunitária para transformar os estudantes em protagonistas de soluções socioambientais no território.

A segunda parte, Vozes do Alto, voltado à leitura, escrita e produção de conteúdo, convida os jovens a observar o lugar onde vivem e transformar experiências locais em narrativas autorais.

Já a última, Arquitetura de Games, apresenta os jogos como linguagem cultural, campo tecnológico e porta de entrada para temas como criatividade, design, trabalho em equipe e caminho profissional. 

Criador de conteúdo sobre games há mais dez anos no YouTube e residente do Alto da Independência, Samuel Barros é professor do projeto e um dos responsáveis pelo “Torneio Intercolegial de Games”. Ele conta que o engajamento dos alunos foi uma grata surpresa. 

“No princípio, eu pensei que apenas o projeto de games seria o que mais despertaria interesse dos alunos, porém, os três projetos foram muito bem recebidos”, disse. 

“Apesar de darmos recompensas para os projetos mais criativos apresentados, nós percebemos que o interesse deles pelo projeto está muito além de quererem receber algo em troca. Isso foi uma das coisas que mais me chamou atenção”, completou. 

Duas escolas fazem parte da iniciativa, a Escola Municipal Alto Independência e o Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Santos Dumont. Segundo Victor Prado, a intenção é abrir novas turmas ainda na próxima semana por conta da demanda dos alunos. 

 

28/04/2026 - Iniciativa aposta no protagonismo social em escolas de Petrópolis. Foto: Divulgação/Leia Brasil
Iniciativa aposta no protagonismo social em escolas de Petrópolis. Foto: Divulgação/Leia Brasil

Participação estudantil

Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Educação (MEC) em 2025 revelou que quatro em cada dez estudantes brasileiros apontam que as aulas práticas são necessárias para uma “escola do futuro”.

De acordo com 41% dos alunos do 6º e 7º ano, e 39% dos alunos de 8º e 9º, elas são tão importantes quanto práticas esportivas. Destaque também para as atividades que envolvem tecnologia e mídias digitais.

Os dados integram o Relatório Nacional da Semana da Escuta das Adolescências nas Escolas, que reúne a visão de 2,3 milhões de jovens de todos os estados e é realizado pelo MEC, em parceria com o Itaú Social, o Consed e a Undime.  

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Tokarnia.

Relacionadas
Brasília (DF), 25/04/2026 - 9ª Campanha Nacional #AprenderParaPrevenir: Cidades Sem Risco. Foto: Leandro Vaz/Cemaden
Campanha em escolas do DF alerta para prevenção de desastre climático
Rio de Janeiro (RJ), 08/03/2023 - Mulheres fazem passeata no Dia Internacional da Mulher - 8M, por direitos e contra a violência e o feminicídio, no centro da cidade. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Família e escola devem liderar luta antimachismo, dizem especialistas
Brasília (DF) 17/10/2025 O Dia D nacional de multivacinação, mobilização voltada à atualização da caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos, no Riacho Fundo II, cidade satéite de Brasília. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Pesquisa alerta para adolescentes ainda desprotegidos contra o HPV
Edição:
Vinicius Lisboa
escola pública educação pública Petrópolis
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Remo vence Botafogo de virada por 2 a 1 no NIlton Santos, pelo Brasileirão, em 02/05/2026
Esportes Remo vence Botafogo de virada no Nilton Santos pelo Brasileirão
sab, 02/05/2026 - 20:24
Brasília (DF), 01/05/2026 - TV Brasil apresenta quatro filmes nacionais inéditos na programação deste domingo . Frame TV Brasil
Cultura TV Brasil exibe neste domingo quatro filmes nacionais inéditos
sab, 02/05/2026 - 19:11
Solar panels are installed on the roof of a building housing the Board of Trustees of the House of the Hebrew Community of Cuba, as Cubans grapple with an ongoing energy crisis exacerbated by fuel shortages, Havana, Cuba February 19, 2026. REUTERS/Norlys Perez
Internacional Cuba responde a ameaça de Trump declarando que não se intimidará
sab, 02/05/2026 - 18:41
Brasília (DF), 02/05/2026 - O Governo do Estado segue atuando sem pausa nas regiões mais afetadas pelas fortes chuvas que atingem boa parte de Pernambuco. Foto: Defesa Civil-PE
Geral Pernambuco confirma sexta morte relacionada a temporais
sab, 02/05/2026 - 18:17
Brasília (DF), 19/03/2026 - Imposto de Renda 2026. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia A menos de um mês do fim do prazo, 59% não enviaram declaração do IR
sab, 02/05/2026 - 18:02
Rio de Janeiro (RJ), 29/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Inscrições para a Obmep Mirim. Crianças em sala de aula. Foto: IMPA/Divulgação
Educação Inscrições de estudantes na Obmep Mirim ficam abertas até 8 de junho
sab, 02/05/2026 - 17:53
Ver mais seta para baixo