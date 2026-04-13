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Educação

Olimpíada de Professores de Matemática abre as inscrições

Podem participar professores de matemática do 6º ao 9º ano
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/04/2026 - 14:57
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 26/11/2024 - Faculdade inovadora de Ciência e Tecnologia seleciona novos alunos. Professora e alunos em sala de aula. Foto: Ilum/Divulgação
© ILUM/Divulgação

A 3ª edição da Olimpíada de Professores de Matemática do Brasil (OPMBr) – Edição Anos Finais do Ensino Fundamental está com inscrições abertas até 17 de maio para os docentes das redes públicas de educação.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a competição educacional tem o objetivo de valorizar o trabalho desses profissionais e suas práticas pedagógicas inovadoras no ensino da matemática.

O reconhecimento também deve contribuir para o fortalecimento da aprendizagem da matemática na educação básica pelos estudantes.

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Público-alvo

Para participar da 3ª OPMBr – Anos Finais, os professores do ensino fundamental II precisam, primeiramente, conferir se a rede pública de ensino onde atuam aderiu ao Compromisso Nacional Toda Matemática (CNTM) firmado com o MEC, pela plataforma Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (Simec).

Podem se inscrever todos os professores de matemática do 6º ao 9º ano (EF II) com contrato efetivo ou vínculo temporário, que estejam em salas de aula da rede pública de ensino.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo portal oficial da olimpíada.

Fases 

A Olimpíada de Professores de Matemática do Brasil é estruturada em três fases, sendo duas primeiras classificatórias e eliminatórias e a terceira apenas classificatória:

  •       fase I: dois testes com questões de matemática e didática, entre 11 de junho e 23 de agosto;
  •       fase II: envio de um vídeo de até 10 minutos com proposta pedagógica, de 1 a 8 de setembro;
  •       fase III: avaliação por meio de portfólio e entrevista, entre 26 de outubro a 10 de novembro.

A premiação está agendada para 7 de dezembro.

O regulamento completo está disponível no site oficial da olimpíada.

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Edição:
Fernando Fraga
Matemática Ensino Fundamental Ministério da Educação olimpíada de matemática Ensino Público
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