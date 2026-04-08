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Educação

Professores da rede de SP fazem paralisação nesta quinta e sexta-feira

Docentes pedem reajuste salarial e mudanças em políticas do estado
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/04/2026 - 17:44
São Paulo
São Paulo (SP) 24/05/2024 - Manifestação de professores com a APEOESP no MASP na avenida Paulista. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeosp) convocou uma paralisação dos docentes da rede para esta quinta e sexta-feira, 9 e 10 de abril. A categoria reivindica o reajuste salarial, a aplicação correta do piso nacional como base da carreira, valorização profissional, melhores condições de trabalho e mudanças em políticas educacionais em curso no estado.

A pauta da mobilização inclui ainda outros pontos como a retirada do PL 1316, que trata da Reforma Administrativa da Educação e a revogação da Avaliação de Desempenho, considerada injusta pela entidade. Os professores também pedem abertura de classes para o ensino regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período noturno e de Educação Especial inclusiva, que atenda às necessidades de alunos atípicos e com deficiência.

“A paralisação é resultado de uma deliberação da assembleia do dia 6, quando também paramos. Estamos dando continuidade à campanha salarial, que também pede a devolução do confisco dos aposentados, entre outras coisas. Acrescente-se ainda o PL 1316, que é mais um ataque à educação e que queremos que seja retirado, porque trata de avaliações que punem os professores, com possibilidade de remoção obrigatória”, afirmou o presidente interino da Apeoesp, Roberto Guido.


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Outro ponto destacado pela entidade é a implementação da meta 17 do Plano Nacional de Educação (PNE), que prevê a equiparação salarial dos professores da educação básica com outros profissionais de nível superior. O movimento também questiona a chamada "plataformização do ensino", que se refere à integração intensiva de plataformas de empresas privadoa na aprendizagem e na rotina da sala de aula. 

Na sexta-feira, às 16h, será realizada uma assembleia no Vão Livre do MASP, na Avenida Paulista, para decidir os rumos da greve. 

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Edição:
Amanda Cieglinski
Apeoesp Greve dos professores docentes Professores Educação Pública São Paulo
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