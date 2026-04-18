logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

SP: ato critica uso de escola pública em filme contra Paulo Freire

Produção da Brasil Paralelo gravou imagens na Emei Patrícia Galvão
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/04/2026 - 17:29
São Paulo

Professores, pais de alunos, sindicatos e parlamentares fizeram neste sábado (18), na capital paulista, um ato contra a utilização de uma escola infantil municipal como cenário para a produção de um filme. A obra, da produtora Brasil Paralelo, difama a educação pública e o educador Paulo Freire, patrono da Educação Brasileira. 

A manifestação, uma aula pública, ocorreu na Praça Roosevelt, em frente à Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Patrícia Galvão (Pagu), onde a produtora gravou imagens para o filme Pedagogia do Abandono, ainda não lançado. 

A produtora produz conteúdo para a extrema-direita e já teve parte de seus colaboradores tornados réus em razão da produção de outro filme, A Investigação Paralela: o Caso Maria da Penha. A Justiça do Ceará aceitou denúncia do Ministério Público do estado e tornou dois colaboradores da produtora réus por suspeita de participação em uma campanha de ódio contra Maria da Penha, símbolo da luta contra a violência doméstica.

“A gente está aqui para dizer que Paulo Freire está presente. Ele está presente nas nossas escolas, nos nossos pensamentos, nos nossos estudos, e não só na EMEI Patrícia Galvão. Ele está presente na cidade toda, no Brasil a fora e fora do Brasil inclusive”, disse a diretora da Emei Patrícia Galvão, Sandra Regina Bouças.

Sandra não deu entrevista à imprensa, mas, em uma carta publicada em suas redes sociais, questionou a produção que utilizou imagens internas da escola. As gravações foram autorizadas pela prefeitura de São Paulo. 

“Identificamos que se trata de um projeto para destruir a educação pública, bem como a imagem de Paulo Freire com identificações muito equivocadas. Será que há, nesta proposição, uma tentativa de contribuir com as ideias de que a terceirização/privatização da Educação Infantil seria a solução para uma educação de qualidade?”.

Na carta, a diretora afirma que soube apenas na véspera das gravações que a produtora seria a Brasil Paralelo. “Na noite anterior à data marcada para a agravação, fomos surpreendidas por um termo de anuência em nome da Brasil Paralelo", contou."Era a produtora responsável por vídeos de caráter marcadamente ideológico, em que diversas produções têm por objetivo descaracterizar e objetificar o ensino público pejorativamente”, completou.

A professora da Faculdade de Educação da USP (FEUSP) e educadora popular Denise Carreira afirmou que a produção pretende enfraquecer políticas públicas de cunho social e racial e a agenda de gênero.

““Precisamos estar atentas contra esse absurdo. E defender a escola democrática, a escola que promova uma educação transformadora baseada no pensamento, na trajetória, na ação de Paulo Freire”, acrescentou.

Eduarda Lins, mãe de uma das alunas da escola, fez elogios aos funcionários e criticou a produtora e a prefeitura. “Quando a gente descobre que a nossa prefeitura está disponibilizando um espaço público para uma empresa privada com fins, no mínimo, obscuros, que inclusive está sendo investigada pelo MP, dói no nosso coração”, disse.

Outro lado

A Spcine informou que recebeu o pedido para gravação e, após análise técnica da SP Film Commission, responsável por receber, processar e encaminhar pedidos de filmagem, autorizou as gravações. 

"O procedimento é padrão e foi o mesmo adotado em todas as outras 253 solicitações feitas ao município para essa finalidade até o momento em 2026. Somente no ano passado, foram autorizadas mais de mil gravações", informou o órgão em nota. A Spcine ressaltou, ainda que a checagem de aspectos legais, como uso de imagem e participação de menores, é de inteira responsabilidade dos produtores.

A Agência Brasil procurou a produtora Brasil Paralelo, mas ainda não recebeu resposta.

Relacionadas
Brasília (DF), 14/04/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de sanção do Projeto de Lei nº 2614, de 2024, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE), no Palácio do Planalto. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Plano Nacional prevê 10% do PIB para educação; veja outras metas
Brasília (DF), 31/03/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva coordena reunião ministerial no palácio do Planalto. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Lula diz que país não precisa de escola cívico-militar na educação
Alunos em sala de aula. Foto: Sam Balye/Unsplash
Censo: 50% de alunos cotistas nas federais concluem graduação
Edição:
Amanda Cieglinski
Paulo Freire Brasil Paralelo educação pública
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Educação SP: ato critica uso de escola pública em filme contra Paulo Freire
sab, 18/04/2026 - 17:29
Ilustração mostra o mapa do Estreito de Ormuz 23 de março de 2026 REUTERS/Dado Ruvic
Internacional Irã diz que analisa propostas que recebeu dos Estados Unidos
sab, 18/04/2026 - 16:02
18.04.2026 -Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona. Fotos: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Lula fala para milhares na Espanha e pede coerência dos progressistas
sab, 18/04/2026 - 15:36
Pope Leo XIV gestures to people as he begins his apostolic journey to Angola, in Luanda, Angola, April 18, 2026. REUTERS/Cesar Muginga/ Proibida reprodução
Internacional Papa: estou na África para encorajar católicos, não debater com Trump
sab, 18/04/2026 - 15:12
Brasília-DF, 10.11.2023, Fachada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Saúde Anvisa discute norma para manipulação de canetas emagrecedoras
sab, 18/04/2026 - 14:23
Oscar Schmidt participa do revezamento da tocha olímpico dos Jogos Rio 2016 em Natal 4 de junho de 2016 Marcos de Paula/Cortesia da Rio2016/Divulgação via Reuters
Esportes Flamengo aposenta camisa 14 de Oscar
sab, 18/04/2026 - 13:52
Ver mais seta para baixo