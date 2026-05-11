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Educação

Capes abre inscrições para formação de professores de inglês nos EUA

Curso intensivo de seis semanas é voltado a docentes da rede pública
Daniella Almeida – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/05/2026 - 16:05
Brasília
02/04/2024 - Com menor taxa de analfabetismo do país, DF é referência em educação Esse é um cuidado constante da professora Silvana Leite, que também atua no CED 2 de Taguatinga. Além de uma didática voltada para o público adulto, o ensino após os 15 anos também demanda flexibilidade. Foto: Geovana Albuquerque/Agência Brasília
© Geovana Albuquerque/Agência Brasília

Professores de língua inglesa que lecionam em escolas públicas de educação básica podem se inscrever gratuitamente para o Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa nos Estados Unidos (PDPI) até o dia 11 de junho.

A iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC) é realizada em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e a Comissão Fulbright, que promove o intercâmbio educacional e cultural entre brasileiros e norte-americanos.

A formação continuada em inglês será oferecida nos níveis básico, intermediário e avançado.

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Vagas

Nesta edição, o programa oferece 189 vagas, que serão distribuídas regionalmente pelas unidades da federação.

Caberá à Capes e à Comissão Fulbright definir para qual universidade nos EUA o candidato selecionado será enviado, de acordo com as vagas disponibilizadas para cada modalidade.

Objetivos

O objetivo do curso é desenvolver as competências de compreensão, fala, leitura e escrita na língua inglesa; e estimular o aperfeiçoamento desses profissionais no processo de ensino.

A imersão no cotidiano de um país de língua inglesa ainda pode ampliar a troca de experiências pedagógicas e culturais e capacidade de contextualização histórica e cultural no ensino do idioma.

Inscrição

Os docentes da rede pública interessados na formação devem, primeiramente, cadastrar seu currículo na Plataforma Freire da Capes. Para acessá-la, é necessário o login com a senha do Gov.br.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio de formulário online na página eletrônica da Capes e da Comissão Fulbright, com envio da documentação exigida, como um documento de identificação oficial com foto.

Além de currículo cadastrado na Plataforma Freire, o edital do programa lista outros requisitos a inscrição.

ter nacionalidade brasileira. No caso de estrangeiro, ser residente no Brasil com visto permanente;
ser professor concursado, com estágio probatório concluído e estar em atividade em sala de aula;
dar aula de língua inglesa na rede pública federal, estadual, municipal ou distrital de educação básica;
realizar teste de avaliação de nível de proficiência em língua inglesa Test of English as Foreign Language - Institutional Testing Program (Toefl ITP);
ter passaporte válido;
não ter recebido bolsa ou benefício financeiro de outras entidades brasileiras e/ou norte-americanas com o mesmo objetivo.

Clique aqui e confira a íntegra do edital

O programa 

O programa oferece curso intensivo de seis semanas em universidades norte-americanas, com atividades acadêmicas e culturais. Os selecionados terão os seguintes benefícios:

  • passagem aérea internacional;
  • ajuda de custo no valor de US$ 700 a serem pagos na chegada aos EUA;
  • reembolso da taxa de solicitação de visto (MRV), no valor de US$ 185;
  • seguro saúde;
  • deslocamento nos EUA: aeroporto/universidade/aeroporto, em classe econômica promocional;
  • alojamento em instalações do campus universitário onde o curso será realizado;
  • alimentação;
  • taxas escolares;
  • materiais didáticos a serem utilizados nos cursos;
  • passagem aérea nacional e hospedagem para participação na orientação pré-partida.


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Seleção

O processo seletivo inclui a aprovação no teste de proficiência em língua inglesa; análise da documentação enviada e etapas classificatórias.

O teste Toefl ITP será oferecido gratuitamente de forma online e deverá ocorrer de 22 de junho a 12 de julho.

Calendário

A divulgação do resultado final está prevista para 3 de agosto. Os professores selecionados embarcarão para os Estados Unidos entre 15 e 17 de janeiro de 2027 para início das atividades acadêmicas.

O retorno ao Brasil está agendado para 26 e 27 de fevereiro.

 Para mais informações, a Capes disponibilizou os seguintes emails: teacher@fulbright.org.br e pdpi@capes.gov.br .

Edição:
Denise Griesinger
Curso de Inglês Capes MEC
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