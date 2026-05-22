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Educação

Enem 2026: inscrições começam na segunda; provas serão em novembro 

Edital do exame foi publicado nesta sexta-feira; confira o cronograma
Agência Brasil
Publicado em 22/05/2026 - 13:45
Brasília
Brasília (DF), 16/11/2025 - Candidatos comparecem a local de prova para realização do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta sexta-feira (22) o edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. As inscrições começam na próxima segunda-feira (25) e seguem até 5 de junho, exclusivamente pela internet, no site do Enem.  

As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. Para este ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pela aplicação do certame, estima aumentar para cerca de 10 mil o número de locais de prova em todo o país.  

A taxa de inscrição continua no valor de R$ 85 e o pagamento deve ser feito até 10 de junho.  

Inscrição automática 

Uma das novidades deste ano é que os alunos concluintes do ensino médio da rede pública terão inscrição automática no exame. Os estudantes do 3º ano serão inscritos a partir de dados encaminhados pelas redes de ensino. 

O aluno terá apenas que confirmar a participação no exame e escolher o idioma da prova de língua estrangeira que deseja fazer, informar o município onde quer fazer a prova, além de solicitar recursos de acessibilidade, se necessário. 

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Enem 

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. A prova é considerada a principal forma de entrada na educação superior, por meio de programas federais como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

As instituições de ensino públicas e privadas usam os resultados destas provas para selecionar estudantes. 

Desde o ano passado, o Enem voltou a ser aceito para certificação do ensino médio, no caso dos candidatos com 18 anos completos que alcancem a pontuação mínima em cada área do conhecimento e na redação. 

Cronograma

Confira o cronograma previsto no edital:

  • Inscrições: de 25 de maio a 5 de junho 
  • Pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 10 de junho
  • Solicitação de tratamento por nome social: de 25 de maio a 5 de junho 
  • Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 5 de junho 
  • Resultado do atendimento especializado: 19 de junho 
  • Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro 

 

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Edição:
Denise Griesinger
Enem Enem 2026 edital Ministério da Educação Inepe
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