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Educação

Inscrições para Olimpíada de Professores de Matemática vão até domingo

Competição é voltada para professores do 6º ao 9º ano da rede pública
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/05/2026 - 17:37
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 26/10/2025 - Professores chegam ao Colégio Estadual Julia Kubitschek para a realização Prova Nacional do Docente (PND). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Os professores de matemática do 6º ao 9º ano das redes públicas de educação podem se inscrever até domingo (17) na terceira edição da Olimpíada de Professores de Matemática do Brasil (OPMBr) – Edição Anos Finais do Ensino Fundamental.

A inscrição é gratuita e deverá ser feita exclusivamente no site oficial OPMbr.

A competição educacional tem o objetivo de valorizar o trabalho desses profissionais e suas práticas pedagógicas inovadoras no ensino da matemática.

Quem pode participar

Primeiramente, os professores precisam conferir se a rede pública de ensino onde atuam aderiu ao Compromisso Nacional Toda Matemática (CNTM) firmado com o Ministério da Educação (MEC).

Todos os professores de matemática do 6º ao 9º ano que desejam se inscrever na competição devem estar em atividade de docência em sala de aula. O vínculo de trabalho pode ser temporário ou contrato efetivo com a secretaria de educação local.

Aquele professor que está lotado em mais de uma escola deverá optar por representar apenas um estabelecimento de ensino.

Mais informações podem ser acessadas no Guia do Participante

Fases 

A Olimpíada de Professores de Matemática é estruturada em três fases, sendo as duas primeiras classificatórias e eliminatórias e a terceira apenas classificatória:

  • Fase I: dois testes com questões de matemática e didática, entre 11 de junho e 23 de agosto;
  • Fase II: envio de um vídeo de até 10 minutos com proposta pedagógica, de 1 a 8 de setembro;
  • Fase III: avaliação por meio de portfólio e entrevista, entre 26 de outubro a 10 de novembro.

A premiação está agendada para 7 de dezembro.

3ª OPMBr

A Olímpiada de Professores faz parte do eixo de reconhecimento e compartilhamento de boas práticas e de formação profissional do compromisso nacional toda matemática (CNTM), estabelecido em 2025 (decreto 12.641/2025),.

Além de reconhecer e valorizar o trabalho de professores de matemática, o evento também deve contribuir para o fortalecimento da aprendizagem da matemática na educação básica pelos estudantes.

O MEC entende que a identificação e divulgação de boas práticas do ensino de matemática no Brasil têm efeitos inovadores no ambiente escolar e na sociedade.

O regulamento completo está disponível no site oficial da Olimpíada OPMbr

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Edição:
Aline Leal
olimpíada de matemática Olimpíada de Professores de Matemática OPMBr
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