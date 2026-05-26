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Educação

MEC contempla 504 cursinhos populares com benefícios de rede nacional

Programa dá apoio técnico e financeiro a preparatórios para o Enem
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/05/2026 - 18:30
Brasília
São Paulo (SP), 10/08/2023 - Cursinho Popular Ivone Lara de preparação para concursos públicos em Itaquera, zona leste da capital. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) publicou, nesta terça-feira (26), o resultado da seleção de 504 novos cursinhos que integrarão a Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP) referente ao edital 4/2026.

O resultado pode ser acessado na página oficial da CPOP, no portal do MEC.

Esta é a terceira ampliação da CPOP em 2026, ano com previsão de 1.532 cursinhos contemplados..

Beneficiados

Os cursinhos contemplados na CPOP devem atender, prioritariamente, estudantes oriundos de escolas públicas, negros, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e com renda familiar de até um salário mínimo por pessoa.

A rede oferece suporte técnico e financeiro a cursinhos pré-vestibulares populares e comunitários de todo o país visando preparar os estudantes socialmente vulneráveis para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), principal porta de entrada na educação superior no Brasil.

Em 2025, 92,4% dos bolsistas do CPOP participaram da última edição do Enem.

Próximos passos

O período de cadastro dos cursinhos, coordenadores, professores e estudantes termina neste sábado (1º de junho). As aulas também estão previstas para começar nesse mesmo dia.

Benefícios

A Rede Nacional de Cursinhos Populares oferece suporte técnico e financeiro a cursinhos pré-vestibulares populares e comunitários em todo o país para a preparação de estudantes que buscam ingressar no ensino superior.

Cada proposta contemplada receberá até R$ 185 mil. Os valores incluem, entre outras ações, o apoio financeiro para educadores, coordenadores e profissionais de apoio técnico-pedagógico e psicossocial; a aquisição de recursos materiais para as atividades administrativas, além do auxílio-permanência de R$ 200 mensais para estudantes;

Este último será pago por até oito meses ao aluno e poderá atender de 20 a 40 estudantes por cursinho contemplado.

Rede nacional

Lançada em março de 2025, a Rede Nacional de Cursinhos Populares quer fortalecer cursinhos populares e comunitários, oferecer orientações pedagógicas voltadas ao Enem, ampliar as oportunidades de ingresso na educação superior e contribuir para o aumento da participação no exame.

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Edição:
Aline Leal
CPOP Cursinhos Populares MEC
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