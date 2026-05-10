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Educação

PM retira estudantes da reitoria da USP

Desde quinta-feira, aproximadamente 150 pessoas estavam no local
Ana Cristina Campos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/05/2026 - 12:51
Rio de Janeiro
São Paulo (SP), 08/052026 - FOTO DE ARQUIVO - Prédio da Reitoria da USP. Foto: Cecília Bastos/Jornal da USP
© Cecília Bastos/Jornal da USP

A Polícia Militar (PM) fez, na madrugada deste domingo (10), a desocupação do saguão da Reitoria da Universidade de São Paulo (USP), ocupado por aproximadamente 150 pessoas desde a última quinta-feira (7). Cerca de 50 policiais participaram da ação. Segundo a PM, não houve feridos.

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da USP informou que houve seis feridos levados para a UPA Rio Pequeno. Dois já foram liberados e quatro continuam internados, sendo que um deles teve o nariz fraturado. Segundo o DCE, os policiais usaram bombas de efeito moral, gás lacrimogênio e cassetetes que feriram os estudantes.

A PM disse que quatro pessoas foram levadas ao 7º Distrito Policial, onde foi registrado boletim de ocorrência por dano ao patrimônio público e alteração de limites. Após a qualificação, elas foram liberadas.

Após a desocupação, uma vistoria no espaço constatou os danos ao patrimônio público, entre eles a derrubada do portão de acesso, portas de vidro quebradas, carteiras escolares danificadas, mesas avariadas e danos à catraca de entrada, afirmou a corporação.

Ainda segundo a PM, no local, também foram apreendidos entorpecentes, armas brancas e objetos contundentes, como facas, canivetes, estiletes, bastões e porretes.

A Polícia Militar ressalta que eventuais denúncias de excesso serão rigorosamente apuradas. O policiamento segue no local para garantir a ordem pública e a integridade do patrimônio público.

Os estudantes fizeram a paralisação para reivindicar aumento no valor pago pelo Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil, melhorias nas moradias estudantis e também nos restaurantes universitários, conhecidos como bandejões.

Nota

Em nota, a USP lamentou os acontecimentos durante o processo de reintegração de posse do prédio da Reitoria e disse que não foi informada previamente da desocupação do espaço pela PM. 

"Importante ressaltar que, ao longo de todo esse período, a Reitoria manteve a disposição permanente para o diálogo e para o acompanhamento dos encaminhamentos acordados nas negociações com o movimento estudantil", diz a nota.

A USP acrescentou que as negociações, no entanto, chegaram a um limite diante:

  •     Do atendimento de diversos itens da pauta por parte da Reitoria;
  •     Da constituição de 7 grupos de trabalho para estudo de viabilidade de outros pontos da pauta;
  •     Da insistência em reivindicações que não podem ser atendidas; e
  •     De itens de pauta fora do âmbito de atuação da Universidade e a presença de pessoas externas à comunidade acadêmica.

A universidade afirmou que continua aberta a um novo ciclo de diálogo com a finalidade de consolidar o que já foi encaminhado nas reuniões com a representação estudantil, "o que pressupõe a manutenção do direito de ir e vir em todos os espaços".

*Texto alterado, às 13h43, para acréscimo da nota da USP

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Edição:
Aécio Amado
DCE da USP PolíciaMilitar de SP ocupação de reitoria da USP
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