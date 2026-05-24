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Educação

Unilab e Instituto Maria da Penha abrem turma de educação em gênero

Formação on-line e gratuita é voltada a professores de todo o país
Letycia Treitero Kawada - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/05/2026 - 11:37
São Paulo
São Paulo (SP), 08/03/2023, Manifestação de 8 de Março, em defesa dos direitos das mulheres, na Avenida Paulista.
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Professoras e professores da rede pública de ensino podem se inscrever no curso Maria da Penha: Educação em Direitos Humanos nas Escolas até o dia 13 de junho.

A formação, oferecida pelo Centro Interdisciplinar de Estudos de Gênero (Cieg Dandara), vinculado à Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), é on-line e gratuita.

Ao todo, são disponibilizadas 270 vagas, distribuídas entre todas as unidades federativas.

A carga horária é de 180 horas. Com as atividades, os educadores poderão aprender mais sobre a cultura de paz, igualdade de gênero e a prevenir ou identificar violências desse tipo no ambiente escolar. 

O curso é resultado de parceria com o Instituto Maria da Penha e conta com o apoio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi), do Ministério da Educação (MEC). A iniciativa faz parte do Programa Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica (Renafor).
 

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Edição:
Talita Cavalcante
Educação Igualdade de Gênero Ministério da Educação
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