logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Desenrola: R$ 5,5 bilhões de dívidas foram renegociadas pela Caixa

Famílias conseguem descontos para quitar dívidas
Agencia Brasil​
Publicado em 26/06/2026 - 12:35
São Paulo
dinheiro
© Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal divulgou, nesta sexta-feira (26), que R$ 5,5 bilhões de dívidas foram renegociadas através do programa Novo Desenrola Brasil. As dívidas tiveram desconto médio de 79,3%.

Desse total, R$ 460,66 milhões correspondem ao Desenrola Famílias, R$ 2 bilhões ao Desenrola Empresas e mais de R$ 3 bilhões ao Desenrola Fies. No Desenrola Rural, já foram renegociados cerca de R$ 3,5 milhões. 

O Desenrola Famílias é destinado para pessoas físicas com rendimento mensal de até cinco salários-mínimos, e oferece condições especiais. Através do programa, clientes contam com juros de 1,99% ao mês, descontos de até 90% e prazos de 12 a 48 meses, com parcelas de R$ 50. 

O programa contempla contratos firmados até 31 de janeiro de 2026 que apresentem atrasos entre 91 e 720 dias. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Aumento no endividamento e inadimplência  

Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), os índices de endividamento e inadimplência têm avançado em 2026.

O último relatório da CNC aponta que, em maio, 81,6% das famílias estavam endividadas, um aumento de 0,7% em relação ao mês anterior e 3,4% sob maio de 2025.

Já o nível de inadimplência, ou seja, famílias com dívidas em atraso, também representou um leve crescimento de 0,2% no mês, ao variar para 29,9%. Em relação ao ano passado, houve aumento de 0,4%. 

As projeções da CNC para os meses de junho e adiante apontam continuação da elevação do endividamento, acompanhada de ligeiro crescimento das contas em atraso. 

Apesar disso, com o Desenrola 2.0, lançado em maio deste ano, a confederação aumentou as expectativas sobre o endividamento e a inadimplência dos brasileiros. Para a CNC, o programa federal traz a expectativa de repetir a desaceleração de indicadores, observada na primeira versão do programa, em 2023. 

 

Relacionadas
Brasília (DF) 30/07/2025 O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Nova edição do programa Desenrola Brasil está em estudo pelo governo
Rio de Janeiro - O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) realiza hoje e amanhã (25), no Largo da Carioca, no centro do Rio,a V Feira Estadual da Reforma Agrária Cícero Guedes. Na feira são comercializados frutas, verduras,
Programa Desenrola Rural entra em vigor nesta segunda-feira
Real Moeda brasileira, dinheiro
Dívidas no programa Desenrola podem ser negociadas nos Correios
Edição:
Valéria Aguiar
Programa Desenrola Dívidas renegociadas Caixa CNC PEIC Fies
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 10/04/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa de visita de inauguração do Centro de Ensino, Simulação e Inovação (CESIN) do Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP). Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Política A pedido de Lula, ministro da Defesa irá à Venezuela na próxima semana
sex, 26/06/2026 - 13:24
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Enare: inscrições para residência de acesso direto terminam segunda
sex, 26/06/2026 - 13:16
Ipojuca (PE) 01/11/2024 – Sala de controle da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), da Petrobras. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Com emprego aquecido, subutilização é a menor da história; entenda
sex, 26/06/2026 - 12:58
Rio de Janeiro (RJ), 26/06/2026 – Sem Censura, da TV Brasil, recebe pioneiras do futebol feminino a um ano da Copa do Mundo da modalidade no país. Foto: Rodrigo Peixoto/TV Brasil
Esportes Sem Censura recebe pioneiras do futebol a um a 1 ano da Copa no Brasil
sex, 26/06/2026 - 12:49
A man sits in the remains of a building damaged in the aftermath of earthquakes in La Guaira, Venezuela, June 25, 2026. REUTERS/Maxwell Briceno REFILE - QUALITY REPEAT TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional EUA aliviam sanções financeiras contra Venezuela após terremotos
sex, 26/06/2026 - 12:35
dinheiro
Educação Desenrola: R$ 5,5 bilhões de dívidas foram renegociadas pela Caixa
sex, 26/06/2026 - 12:35
Ver mais seta para baixo