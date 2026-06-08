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Educação

Escolas de SP abrem inscrições para alimentação durante as férias

Familiares dos alunos devem realizar o cadastro até 26 de junho
Agência Brasil
Publicado em 08/06/2026 - 14:49
São Paulo
merenda escolar, SEDUC AM
© SEDUC/AM

A partir desta segunda-feira (8), estão abertas as inscrições para alimentação durante o período de férias nas escolas estaduais de São Paulo. Os familiares dos estudantes devem realizar um cadastro até 26 de junho por meio da Secretaria Escolar Digital ou diretamente na unidade de ensino do aluno.

O período de recesso será entre os dias 7 e 23 de julho, de acordo com o calendário escolar da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP).

Durante as férias, as refeições serão servidas de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30, nas unidades que possuem contratos de cozinheiras e compras de insumos diretamente pela Seduc.

Os cardápios, elaborados por nutricionistas da Seduc, seguem diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

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Edição:
Vinicius Lisboa
Merenda Escolar Escola Pública São Paulo Secretaria de Educação do Estado de São Paulo Programa Nacional de Alimentação Escolar
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