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Educação

Estudantes protestam contra cortes nas universidades de SP

Ato ocupou parte da Avenida Paulista
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/06/2026 - 20:37
São Paulo
Estudantes protestam contra cortes em universidades de SP
© Guilherme Jeronymo/Agência Brasil

Estudantes protestaram na noite desta quarta-feira (17) contra cortes de recursos das universidades públicas paulistas. A manifestação ocupou as pistas da Avenida Paulista, na altura do Museu de Arte de São Paulo (MASP). 

O movimento, que realiza protestos constantes e pacíficos desde fevereiro deste ano, pede por mais qualidade nas políticas de permanência estudantil, financiamento, estrutura e investimentos em educação e pesquisa.

A marcha contou com a participação de centenas de universitários, que partiram em direção à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). 

Os estudantes da Universidade de São Paulo (USP) realizaram uma greve de mais 40 dias, encerrada no início do mês, em que cobraram reforço das políticas de permanência estudantil, fim da terceirização dos restaurantes universitários, diálogo permanente sobre a gestão dos espaços estudantis, priorização da educação e fim dos cortes no orçamento da universidade. Segundo os alunos, a paralisação permitiu abertura de diálogo com a reitoria. 

Alunos de outras instituições, como a Unicamp e a Unesp, também fizeram mobilizações.  

Sobre as manifestações, o governo estadual entende que as demandas devem ser tratadas pelas reitorias das universidades.

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Edição:
Carolina Pimentel
protesto universidades paulistas
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