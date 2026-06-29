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Educação

Instituto de Pesquisas do Exército na Amazônia é inaugurado em Manaus

Tecnologias para defesa e preservação estão entre os objetivos
Agência Brasil
Publicado em 29/06/2026 - 17:43
Brasília
Manaus (AM), 29/06/2026 - O Ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, inaugurou as instalações do Instituto de Pesquisas do Exército na Amazônia (IPEAM). A unidade foi instalada na sede regional do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), órgão vinculado ao Ministério da Defesa (MD), marcando o início das atividades do instituto. Foto: Min. Defesa/Divulgação
© Min. Defesa/Divulgação

A sede do Instituto de Pesquisas do Exército na Amazônia (Ipeam) foi inaugurada nesta segunda-feira (29), no Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), em Manaus, capital do Amazonas.

O Ipeam foi criado em 2024 para desenvolver tecnologias para defesa, preservação e monitoramento sustentável da região amazônica.

As pesquisas envolvem inteligência artificial (IA), análise de imagens e mapeamento ambiental, proteção de dados, biotecnologia, bioinformática e aplicação de física quântica em diferentes áreas estratégicas.

Para o Ministro da Defesa, José Múcio, a unidade em Manaus ajuda a criar condições para desenvolver pesquisa na região. 

“Estamos começando a corrigir uma distorção histórica do país, em que as oportunidades se concentravam em determinadas regiões. Essa iniciativa é uma semente que pode se transformar em um grande centro de produção de conhecimento”, disse em nota do ministério.

De acordo com o ministro, o Ipeam trará oportunidades para novos pesquisadores na Amazônia.

“Muitos jovens do Norte e do Nordeste acabam indo para o Sul e, lá, permanecem. Agora, estamos trazendo professores e estruturas para essas regiões, criando condições para que as pessoas possam estudar e se desenvolver aqui.”

A nota do Ministério da Defesa ainda informa o Ipeam vai oferecer, em Manaus, cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, com professores do Instituto Militar de Engenharia (IME), que tem sede no Rio de Janeiro.

O Ipeam também vai dar cursos de extensão para professores do ensino básico de comunidades isoladas e projetos de iniciação científica destinados a estudantes e docentes da região.

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Edição:
Vinicius Lisboa
Exército Forças Armadas pós-graduação Ciência Amazônia Manaus
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