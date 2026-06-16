logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Prazo para gestor de educação aderir à PND 2026 termina nesta quarta

Processo deve ser formalizado em sistema do MEC
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/06/2026 - 12:33
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 – Alunos em sala de aula no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 001, no Catete, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O prazo de adesão das redes de ensino interessadas em usar a nota de participantes na Prova Nacional Docente (PND) para selecionar professores para a educação básica termina nesta quarta-feira (17).

A adesão é voluntária e deve ser feita exclusivamente pelo Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec), por meio da senha da plataforma Gov.br.

A PND foi criada para apoiar as redes públicas na contratação de docentes e contribuir para a qualificação do ingresso na carreira do magistério, em todo o país. Os resultados de cada edição do exame têm validade de três anos.

O exame pode substituir provas objetiva e discursiva das seleções para professores da educação básica feitas pelas redes de ensino.

Adesão permanente

As redes municipais, estaduais e do Distrito Federal que já formalizaram a adesão à PND, em 2025, deverão manifestar o interesse novamente em usar a nota da PND, por meio do mesmo sistema oficial do MEC, respeitando o novo prazo. No ano passado, 1.508 municípios e 22 estados aderiram à PND.

O MEC destaca que a adesão permanente poderá ser cancelada a qualquer momento, por meio do Simec.

Próximas etapas

O MEC divulgará a lista de entes aderidos antes do período de inscrição dos participantes na PND, que começa em 22 de junho.

A prova será realizada em 20 de setembro pelo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). São dois blocos:

  • Formação geral docente: 30 perguntas objetivas e mais uma discursiva, que avalia competências pedagógicas, compreensão de temas da realidade brasileira e mundial, comunicação escrita e raciocínio lógico. 
  • Componentes específicos: 50 questões objetivas destinadas a avaliar as aprendizagens em uma das 21 áreas de conhecimentos escolhida pelo candidato. 

A prova integra as ações do Programa Mais Professores para o Brasil. A política pública visa fortalecer a formação docente, incentivar o ingresso de professores no ensino público e valorizar os profissionais do magistério.

Relacionadas
Canoas (RS), 21/06/2024 - A professora Suelem Furlanetto dentro de sala de aula na Escola Municipal Rio Grande do Sul, após enchente que atingiu toda a escola. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
MEC estende até dia 17 o prazo para redes de ensino aderirem à PND
Rio de Janeiro (RJ), 26/10/2025 - Professores chegam ao Colégio Estadual Julia Kubitschek para a realização Prova Nacional do Docente (PND). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
PND 2026: DF, estados e municípios têm até dia 31 para aderir à prova
Edição:
Talita Cavalcante
PND MEC Inep
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 16/11/2025 – Estudantes aguardam abertura dos portões no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Cefet Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Enem 2026: prazo para pagamento da taxa de inscrição termina na quarta
ter, 16/06/2026 - 12:42
Brasília (DF), 25/02/2026 – Ministro Alexandre de Moraes participa no plenário da primeira turma do segundo dia do julgamento no STF dos mandantes do assassinato da ex-vereadora, Marielle Franco. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Moraes dá 24 horas para Bolsonaro explicar arma apreendida em blitz
ter, 16/06/2026 - 12:41
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 – Alunos em sala de aula no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 001, no Catete, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Prazo para gestor de educação aderir à PND 2026 termina nesta quarta
ter, 16/06/2026 - 12:33
16/06/2026 - O jogador da seleção brasileira de futebol, Douglas Santos, durante entrevista coletiva. Rafael Ribeiro/CBF
Esportes Aposta de Ancelotti, Douglas Santos explica apoio tático a Vini Jr.
ter, 16/06/2026 - 12:10
Brasília (DF), 29/10/2024 - Assessor-Chefe da Assessoria Especial do Presidente da República, Celso Amorim durante audiência na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Internacional Celso Amorim: IA sob controle de poucas empresas piora desigualdades
ter, 16/06/2026 - 11:33
São Paulo (SP), 06/12/2023 - Carro da Sabesp estacionado na sede da empresa em Vila Mariana. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Sabesp demite funcionários após vazamento de gás no centro de SP
ter, 16/06/2026 - 10:45
Ver mais seta para baixo