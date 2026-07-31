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Educação

SBPC promove Dia da Família na Ciência neste sábado

Programação gratuita na UFF terá oficinas, experimentos e atividades
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 31/07/2026 - 16:35
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 29/07/2026 – Público visita a ExpoT&C, maior feira científica da América Latina durante a SBPC, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói (RJ). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O último dia da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), neste sábado (1º), será dedicado ao Dia da Família na Ciência. O evento acontece de 8h às 16h, no Campus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Crianças, jovens e adultos estão convidados a participar de uma programação gratuita nas tendas da SBPC Jovem e da ExpoT&C, com experiências científicas, demonstrações, oficinas e atividades voltadas à popularização da ciência.

Além de conhecer experimentos e tecnologias desenvolvidas por instituições de ensino e pesquisa de todo o país, os visitantes poderão conversar com cientistas e participar de atividades que mostram, de forma prática e acessível, como a ciência está presente no cotidiano e contribui para o desenvolvimento da sociedade.

A programação de encerramento também inclui a cerimônia de entrega do Prêmio Leonard Rieser para jovens cientistas, seguida de conferência da historiadora Camila Perochena, em formato virtual.

A 78ª Reunião Anual da SBPC foi aberta no dia 28 de julho, reunindo pesquisadores, estudantes, gestores públicos e instituições de todo o país em uma programação com mais de 700 atividades científicas e culturais, cujo tema foi Ciência para todos: soberania, desenvolvimento e inclusão.

Em parceria com a UFF e a Prefeitura de Niterói, a reunião da SBPC marcou o retorno do evento ao estado do Rio de Janeiro depois de 32 anos.

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Edição:
Fernando Fraga
SBPC Ciência tecnologia
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