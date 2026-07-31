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Educação

Enade 2026: divulgada resposta a pedido de atendimento especializado

Participantes com pedido negado podem recorrer entre 3 e 7 de agosto
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 31/07/2026 - 14:53
Brasília
UnB foi a primeira universidade federal a adotar sistema de cotas raciais Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2026 dos cursos bacharelado e superiores de tecnologia divulga, nesta sexta-feira (31), o resultado preliminar da solicitação de atendimento especializado.

O Enade avalia o desempenho dos estudantes concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos previstos nas diretrizes curriculares, às habilidades e às competências previstas para cada área de formação, bem como aspectos relacionados à formação geral.

Recurso

Os participantes que tiverem o pedido indeferido poderão interpor recurso entre os dias 3 e 7 de agosto, no Sistema Enade.

O estudante deverá inserir novo documento que comprove a necessidade de atendimento especializado.

O Inep divulgará o resultado final da solicitação de atendimento especializado em 14 de agosto.

Se o documento, a declaração ou o parecer que motivou a solicitação de tempo adicional for aceito, o estudante terá direito ao tempo adicional de 60 minutos no exame, desde que tenha sido solicitado no ato de inscrição.

Provas

A aplicação da prova ocorrerá em 29 de novembro, em todos os estados e no Distrito Federal.

O exame terá a duração total de quatro horas e será composto por duas partes. A primeira trata da formação geral e terá 15 questões de múltipla escolha.

A outra será específica de cada uma das 18 áreas avaliadas, entre elas: arquitetura e urbanismo, engenharias, ciências da computação e química.

A parte de componente específico de cada área de avaliação terá 30 questões de múltipla escolha e uma discursiva.

As demais ações e datas do cronograma da avaliação podem ser consultadas no Edital nº 49, publicado no Diário Oficial da União.

Enade

Os resultados do Enade e as respostas ao Questionário do Estudante são utilizados na composição dos Indicadores de Qualidade da Educação Superior, conforme a metodologia e a regulamentação vigentes.

Para saber mais informações sobre o Enade, acesse o site.

 

Edição:
Valéria Aguiar
Enade atendimento especializado Estudante Inep Provas Estados Distrito Federal
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