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Educação

ITA recebe inscrições para o vestibular de 2027 até domingo

Instituto oferece 200 vagas para a formação de oficiais engenheiros
Agência Brasil
Publicado em 10/07/2026 - 20:30
 - Atualizado em 10/07/2026 - 20:30
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)
© Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

Termina no próximo domingo (12) o prazo para se inscrever no vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

As inscrições devem ser feitas pela internet até às 23h59. A taxa de inscrição é de R$ 195,00.

O instituto oferece 200 vagas para a formação de oficiais engenheiros da ativa e da reserva da Aeronáutica.

A seleção do ITA é dividida em três etapas:

  • 1ª Fase: Prova objetiva (Matemática, Física, Química e Inglês), prevista para 27 de setembro de 2026.
  • 2ª Fase: Provas dissertativas (Matemática, Física, Química), Português e Redação, entre 20 e 23 de outubro de 2026.
  • 3ª Fase: Inspeção de saúde e exames complementares

O conteúdo das provas está descrito no Anexo D do edital.

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Edição:
Vinicius Lisboa
ITA Instituto Tecnológico de Aeronáutica vestibular Força Aérea Brasileira
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