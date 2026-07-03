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Educação

PF faz operação contra desvios na Universidade Federal Fluminense

Prejuízo passa de R$ 9 milhões
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/07/2026 - 07:32
Rio de Janeiro
Polícia Federal deflagrou a operação policial Espelho Branco 2
© Polícia Federal / Operação Espelho Branco 2

A Polícia Federal cumpriu nessa quinta-feira (2) mandando de busca e apreensão como parte da segunda fase da Operação Quadro Negro. A finalidade é identificar a empresa responsável por desviar recursos públicos destinados à Universidade Federal Fluminense (UFF), com prejuízo de mais de R$ 9 milhões.

Na ação, agentes federais da Delegacia de Polícia Federal em Niterói apreenderam documentos e um disco rígido (HD). O mandado foi expedido pela 2ª Vara Federal de Niterói.

A ação investiga esquema de corrupção, desvio de verbas públicas federais, lavagem de dinheiro e organização criminosa em prejuízo da UFF. As investigações apontam que servidores, em parceria com sócios e dirigentes de empresas contratadas pela universidade, autorizavam pagamentos superfaturados e recebiam propina por meio de pessoas jurídicas, provocando prejuízo de R$ 9,6 milhões aos cofres públicos.

Nesta fase da investigação, a Polícia Federal identificou a empresa que teria assumido o papel de intermediária no esquema criminoso após o encerramento dos repasses feitos pela pessoa jurídica anteriormente identificada, dando continuidade às operações ilícitas do grupo até o ano de 2018.

A Agência Brasil entrou em contato com a UFF e aguarda retorno.

Edição:
Talita Cavalcante
PF Universidade Federal Fluminense Rio de Janeiro
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