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Educação

UFF recebe maior feira científica da América Latina nesta semana

ExpoT&C acompanha reunião anual da SBPC, realizada em Niterói (RJ)
Ana Cristina Campos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/07/2026 - 14:21
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 29/07/2026 – Público visita a ExpoT&C, maior feira científica da América Latina durante a SBPC, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói (RJ). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Universidades, instituições de ensino e pesquisa, agências de fomento, museus e empresas privadas estão entre os 67 expositores que levaram estandes a Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para a maior feira científica da América Latina.

A ExpoT&C começou na segunda-feira (28) e vai até sábado (1º), no Campus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF), acompanhando a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). 

Logo na entrada da feira, chama a atenção o estande da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que expõe diversos projetos dos alunos da graduação. O diretor de integração acadêmica e comunicação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, Raphael Cavalcante, conta que a universidade focou em trazer pesquisas de produção de tecnologia.

“Uma parte do nosso estande veio do Museu Nacional e a outra parte a gente trouxe da graduação. Aqui, vocês vão encontrar impressora 3D, submarino, foguete, carro, avião”, disse Cavalcante.

 

Rio de Janeiro (RJ), 29/07/2026 – Público visita a ExpoT&C, maior feira científica da América Latina durante a SBPC, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói (RJ). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
 Público visita a ExpoT&C, maior feira científica da América Latina durante a SBPC, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói (RJ). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Para ele, a feira traz para o público jovem mais conhecimento sobre iniciação científica. “Fica bem claro que ciência se faz desde pequeno. Essa é a mensagem que a gente quer passar aqui”.

Um dos projetos apresentados no estande da universidade é um aeromodelo projetado pelo grupo Minerva Aerodesign. As equipes Minerva da Engenharia da UFRJ são grupos de extensão e de competição acadêmica formados por estudantes da Escola Politécnica.

Arthur Chehab Lasmar, estudante de graduação de engenharia elétrica, conta sobre o projeto de avião apresentado por sua equipe. O objetivo era a eficiência estrutural.

“A gente tinha que fazer um avião mais leve para levar uma maior quantidade de carga. Esse avião pesa, ao todo, 4,5 kg e consegue levar entre 9 e 10 kg”, afirmou Arthur, que disse estar orgulhoso de apresentar um projeto elaborado do zero por sua equipe.

O aluno explica que empresas constroem esse tipo de avião para transporte de carga e para visualização na área da agropecuária.

 

Rio de Janeiro (RJ), 29/07/2026 –O estudante de engenharia elétrica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Arthur chehablarmar apresenta trabalho na ExpoT&C, maior feira científica da América Latina durante a SBPC, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói (RJ). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
O estudante de engenharia elétrica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Arthur Chehab Lasmar apresenta trabalho na ExpoT&C, maior feira científica da América Latina durante a SBPC, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói (RJ). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil - Tomaz Silva/Agência Brasil

Ciência da Amazônia

A ciência produzida em diferentes territórios também faz parte da ExpoT&C, como no espaço do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). O diretor do instituto, Henrique dos Santos Pereira, lembra que o Inpa é uma das mais antigas instituições de ciência e tecnologia do país, com 74 anos.

“Somos uma referência de ciência e tecnologia para ciências tropicais no mundo. Participar de um evento nacional ajuda a divulgar o trabalho do Inpa, que contribui para uma compreensão maior da sociedade das questões relativas à conservação da biodiversidade da Amazônia”.

 

Rio de Janeiro (RJ), 29/07/2026 – O diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Henrique dos Santos Pereira na ExpoT&C, maior feira científica da América Latina durante a SBPC, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói (RJ). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
O diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Henrique dos Santos Pereira, na ExpoT&C. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O coordenador do Bosque da Ciência do Inpa, Jorge Luiz Ramos Lobato, acredita que um espaço como esse ajuda a divulgar os programas de pós-graduação do instituto.

“É uma oportunidade de a gente dialogar com a comunidade acadêmica. Isso pode ajudar a despertar o interesse dos estudantes a querer se interiorizar na Amazônia”.

 

Rio de Janeiro (RJ), 29/07/2026 – Público visita a ExpoT&C, maior feira científica da América Latina durante a SBPC, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói (RJ). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Estande do Inpa recebe público da ExpoT&C, maior feira científica da América Latina. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
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Edição:
Vinicius Lisboa
Ciência tecnologia Universidade Pública SBPC Universidade Federal Fluminense
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