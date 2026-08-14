UFRJ revoga titulo de Doutor Honoris Causa de embaixador americano

O Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) aprovou, nessa quinta-feira, (13), a revogação do título de Doutor Honoris Causa concedido ao diplomata americano Lincoln Gordon, em 1968. A aprovação foi por unanimidade.

Gordon foi embaixador dos Estados Unidos no Brasil entre 1961 e 1966 e teria participado do planejamento do golpe de Estado ocorrido em 1964, que depôs o presidente brasileiro João Goulart e impôs ao país uma ditadura militar que durou 20 anos (1964-1985).

Como depois ficou provado nos arquivos de Lyndon B. Johnson (1908-1973), presidente americano na época do golpe (1º de abril de 1964), uma ordem sigilosa dos chefes do Estado Maior Conjunto dos Estados Unidos deu início ao maior deslocamento de unidades de combate até então realizado no Atlântico Sul.

A “Operação Brother Sam” consistiu no envio de uma força-tarefa naval com destino ao litoral brasileiro em apoio ao levante dos quartéis que derrubou o presidente João Goulart com um golpe de Estado. Com a vitória rápida dos golpistas, a força-tarefa não chegou a entrar em ação em águas territoriais brasileiras.