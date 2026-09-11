logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Aulas serão suspensas no DF nas sextas-feiras antes das eleições

Escolas não terão expediente nos dias 2 de outubro e 23 de outubro
Agência Brasil
Publicado em 11/09/2026 - 17:20
Brasília
Brasília (DF), 25/06/2026 – Alunos do ensino médio do CED 16, na Ceilândia, aproveitam o segundo semestre letivo para intensificar a preparação em sala de aula visando o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), vestibulares, Programa de Avaliação Seriada (PAS/UnB) e outros processos seletivos de ingresso no ensino superior Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O governo do Distrito Federal (GDF) decidiu suspender as aulas nas redes de ensino público e privada nas duas sextas-feiras que antecedem o primeiro e o segundo turno das eleições deste ano. Com isso, não haverá aulas nos dias 2 de outubro e 23 de outubro. 

Se não houver segundo turno, a medida será cancelada no dia 23 de outubro. O decreto do GDF foi publicado em edição extra do Diário Oficial. 

A reposição de horas-aula na rede de ensino pública deve seguir as diretrizes da Secretaria de Estado de Educação. Nas instituições privadas, fica a critério de cada instituição de ensino.

Fica mantido o expediente dos responsáveis pela administração das instituições que funcionam como zonas eleitorais. Eles deverão se apresentar nas escolas a partir das 7h para receber as urnas eletrônicas que são distribuídas pela Justiça Eleitoral.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 31/08/2026 – Vista do teleférico no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação é prioridade para moradores de favelas do Rio nas eleições
Cavalcante (GO) 12/09/2023 - Vista do cerrado na Comunidade quilombola Kalunga do Engenho II. O cerrado é um dos cinco grandes biomas do Brasil, cobrindo cerca de 25% do território nacional e perfazendo uma área entre 1,8 e 2 milhões de km2 Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Campanha convoca candidatos a defender o Cerrado nas eleições
Edição:
Sabrina Craide
GDF Distrito Federal eleições 2026
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 09/07/2025 - Diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, durante audiência na Comissão de Segurança da Câmara. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Justiça Andrei Rodrigues nega que PF tenha monitorado ministro André Mendonça
sex, 11/09/2026 - 19:51
Brasília (DF), 16.08.2023 - Ministro Cristiano Zanin participa da sessão plenária. Foto: Carlos Moura/SCO/STF
Justiça Zanin reitera pedido de acesso a dados de celular de Vorcaro
sex, 11/09/2026 - 19:46
Brasília (DF), 17/08/2026 - Pablo Marçal é o candidato a Presidência da República pelo partido PRTB. Foto: Renato Pizzutto/Band
Política TSE rejeita por unanimidade o registro de candidatura de Pablo Marçal
sex, 11/09/2026 - 19:39
PAris, 03/09/2026 - Lavagem de Madeleine. Foto: Ulysses Venturin/Lavagem de Madeleine
Cultura Padre impede Lavagem da Madeleine, celebração afro-brasileira em Paris
sex, 11/09/2026 - 19:08
Brasília (DF), 28/08/2018 - Projeto Pequenos Olhares. Foto: COB/Divulgação
Saúde Oftalmologistas alertam para uso de telas e a miopia em crianças
sex, 11/09/2026 - 19:05
29/05/2023 - Brasília - Sessão extraordinária do STF. 20/10/2022 Ministro André Mendonça participa da sessão extraordinária do STF. Foto: Carlos Moura/SCO/STF
Justiça Mendonça diz ter divulgado todo conteúdo disponível no caso Master
sex, 11/09/2026 - 18:58
Ver mais seta para baixo