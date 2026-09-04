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Educação

Cartões de inscrição no Enamed e Revalida estão disponíveis

Verificação pode ser feita nos sites dos respectivos exames
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/09/2026 - 20:02
São Paulo
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep. Foto: Divulgação/INEP
© Divulgação/Inep

Os cartões de confirmação de inscrição no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) e no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) já estão disponíveis para consulta

Os participantes devem acessar os respectivos sites do Revalida e do Enamed para fazer a verificação.

No cartão há informações importantes para a prova, como número de inscrição, data, horário e local, além de eventuais indicações relativas ao atendimento especializado. 

Embora não seja obrigatório apresentar o cartão no dia da prova, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que os participantes consultem o documento com antecedência e verifiquem as informações.

Os dois exames ocorrerão no dia 13 de setembro. 

O Enamed é obrigatório para estudantes concluintes dos cursos de graduação em medicina. E o Revalida dá validade a diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil.

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Edição:
Fernando Fraga
Inep Revalida Enamed cartão de inscrição
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