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Educação

Consulta para novo Catálogo de Cursos Técnicos do MEC termina amanhã

Contribuições devem ser enviadas pela Plataforma Brasil Participativo
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/09/2026 - 17:29
Brasília
Alunos da Escola Sesc de Ensino Médio durante aula, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Estudantes, professores, gestores públicos, a sociedade civil em geral, além de instituições de ensino, sindicatos e conselhos profissionais podem contribuir até as 23h59 desta quarta-feira (2) na elaboração da versão preliminar da 5ª edição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) do Ministério da Educação (MEC).

A proposta de consulta pública contempla a revisão e a atualização de 197 cursos técnicos, distribuídos em 13 eixos tecnológicos. 

Para enviar as sugestões, os interessados devem acessar a Plataforma Brasil Participativo.

Após o envio da participação social, será automaticamente gerado um número de protocolo, que será encaminhado ao e-mail informado no formulário online.

Catálogo

O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), vigente desde 2020, é referência da educação técnica de nível médio no país. 

O material orienta instituições de ensino na organização e oferta de cursos técnicos, itinerários formativos para as redes de ensino.

O material também serve para informar os estudantes sobre perfis profissionais e possibilidades de atuação no mundo do trabalho com o objetivo de ajudá-los na escolha de suas formações e futuras carreiras.

Para o setor produtivo, serve de parâmetro na seleção de profissionais qualificados.

A atualização do documento busca adequar a formação educacional às transformações tecnológicas, às novas demandas do mundo do trabalho e às alterações normativas recentes na legislação educacional, como as diretrizes estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e na Política Nacional de Educação

Profissional e Tecnológica (PNEPT).

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Edição:
Carolina Pimentel
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos MEC ensino profisisonalizante educação profissional ensino técnico
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