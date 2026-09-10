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Educação

Enem 2026: candidatos terão transporte gratuito no Rio

Prefeitura usará cadastro do JaÉ para conceder benefício
Agência Brasil
Publicado em 10/09/2026 - 14:17
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 16/11/2025 – Estudantes aguardam abertura dos portões no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Cefet Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Rio de Janeiro terão passagem gratuita no transporte público nos dois dias de prova em novembro.

A expectativa é que o benefício atenda a 150 mil estudantes de escolas públicas e particulares. 

A tarifa zero nas passagens nos dias 8 e 15 de novembro vai funcionar a partir do cadastro do JaÉ, sistema de bilhetagem dos transportes da capital fluminense.

Ouça mais detalhes na Radioagência Nacional:

Os estudantes que ainda não têm a gratuidade no JaÉ precisam fazer o cadastro para vincular o CPF no aplicativo.

Após o procedimento, a prefeitura do Rio de Janeiro vai liberar crédito de R$ 10 para cada domingo de prova, com direito à integração modal, ida e volta.

Investimento

A estimativa é que R$ 3 milhões sejam investidos no projeto, segundo a Secretaria Municipal de Transportes.

No estado do Rio, 16 dos 92 municípios já implantaram tarifa zero universal.
 

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Edição:
Talita Cavalcante
Enem 2026 ensino médio Rio de Janeiro transporte público Multimídia
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