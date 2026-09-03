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Educação

Inep divulga gabarito oficial do Encceja 2026; saiba como conferir

Resultados individuais serão publicados em 14 de dezembro
Daniella Almeida - repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/09/2026 - 17:26
Brasília
encceja, estudantes, prova
© Divulgação/ MEC

Os participantes do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2026 já podem consultar os gabaritos oficiais das provas objetivas, divulgados nesta quarta-feira (3) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os inscritos podem acessá-los no portal do Inep, na parte de “Provas e Gabaritos”. As listas de respostas certas das provas aplicadas em 23 de agosto estão organizadas por área de conhecimento.

Em busca do certificado de conclusão do ensino fundamental, os participantes realizaram provas das seguintes áreas: ciências naturais; matemática; língua portuguesa; língua estrangeira moderna; artes; educação física; história e geografia.

Já no caso do ensino médio, as áreas avaliadas foram: ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; e linguagens, códigos e suas tecnologias; bem como ciências humanas e suas tecnologias.

Além das questões objetivas, os participantes tiveram de escrever uma redação.

O Inep divulgará os resultados individuais em 14 de dezembro.

Encceja

As provas do Encceja Nacional avaliam competências, habilidades e saberes desenvolvidos no processo escolar ou extraescolar.

Os resultados do exame podem ser utilizados pelas secretarias de Educação e pelos institutos federais que aderem ao Encceja como referência nos processos de certificação de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio, conforme os critérios estabelecidos pela instituição certificadora.

O exame também produz informações que podem ser utilizadas em estudos e análises sobre a educação de jovens e adultos.

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Edição:
Vinicius Lisboa
Encceja 2026 Educação de Jovens e Adultos EJA Inep MEC Ensino Médio Ensino Fundamental
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