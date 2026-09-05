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Educação

Novo campus da UFSCar terá bacharelados interdisciplinares

Unidade fica na cidade de São José do Rio Preto
Letycia Treitero Kawada - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/09/2026 - 18:23
São Paulo
Brasília (DF), 05/09/2026 - Novo campus da UFSCar terá bacharelados interdisciplinares. Foto: Comunicação Social/UFSCar
© Comunicação Social/UFSCar

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), no município de São José do Rio Preto (SP), terá uma nova sede. O edifício, antes uma fábrica, tem 11 mil metros quadrados de área construída, estruturada em dois pavimentos, e deverá passar por reformas para acomodar adequadamente a comunidade acadêmica.

Os 90 estudantes estão acompanhando as aulas em um espaço provisório, cedido pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP).  

Ao todo, 32 professores já foram contratados para lecionar no local e 18 vagas estão abertas para concurso público, com nomeação prevista para janeiro de 2027. O Ministério da Educação também alocou 50 cargos de docente, de direção e funções gratificadas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação, Leonardo Barchini, visitaram a futura sede neste sábado (5).

Bacharelados interdisciplinares

Ao entrarem na instituição, os alunos poderão cursar bacharelados interdisciplinares, para, somente no segundo ciclo, optarem por habilitações específicas.

Para o primeiro ciclo, foi autorizado o funcionamento dos três primeiros cursos de graduação: 

  • Bacharelado Interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e Inovação – 260 vagas anuais; 
  • Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Humanidades – 150 vagas anuais; 
  • Bacharelado Interdisciplinar em Artes – 150 vagas anuais.

Estão previstas as áreas de Artes Cênicas, Produção Cultural, Arquitetura e Urbanismo (com ênfase em habitação social), Serviço Social, Inteligência Artificial e Ciência de Dados, e Engenharia de Manufatura e Design.

Criada em 1968 e com atividades iniciadas em 13 de março de 1970, a UFSCar é a primeira instituição federal de ensino superior instalada no interior do estado de São Paulo. Com campi situados em São Carlos (sede), Araras, Sorocaba, Lagoa do Sino e São José do Rio Preto.

São José do Rio Preto é polo de uma região metropolitana que abrange 96 municípios e cerca de 1,6 milhão de habitantes, sendo 480 mil habitantes no próprio município.

Edição:
Carolina Pimentel
UFSCar bacharelados interdisciplinares
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