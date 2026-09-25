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Educação

Plataforma Enem Libras ganha atualização com provas de 2017 a 2025

Ferramenta apoia estudo de pessoas surdas e simula videoprova
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/09/2026 - 11:25
Brasília
25-09-2026 - Plataforma Enem Libras ganha atualização com provas de 2017 a 2025. Foto: Print Screen/ https://enemvideolibras.inep.gov.br/
© Print Screen/ https://enemvideolibras.inep.gov.br/

A plataforma Enem Libras está atualizada com as videoprovas de 2017 até 2025. O sistema disponibiliza conteúdos em Língua Brasileira de Sinais (Libras) do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para pessoas surdas e com deficiência auditiva.

Os conteúdos podem ser usados para estudo, prática e familiarização com o formato da videoprova em Libras, prova em vídeo traduzida em Libras executada em um computador disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

De acordo com o edital do Enem 2026, a aplicação das provas para o participante com solicitação aprovada pelo Inep para ter o recurso de videoprova em Libras terá acréscimo de 120 minutos em cada dia de aplicação.

O período do exame vai das 13h30 às 21h, no primeiro dia, em 8 de novembro. No segundo dia (15 de novembro), das 13h30 às 20h30, no horário de Brasília.

Conteúdos 

A plataforma Enem Libras traz videoprovas completas das edições de 2017 a 2025 do Enem, cadernos de questões em língua portuguesa, gabaritos oficiais e a Cartilha de Redação em Libras.

A ferramenta também apresenta interface semelhante à adotada na aplicação oficial do exame. Em termos práticos, o sistema copia o visual na tela e o funcionamento da prova oficial.

Essa interface permite ao usuário saber onde ficam, por exemplo, os botões, os blocos de texto, os vídeos em Libras e as opções de resposta às questões do Enem na tela.

Exame

O Enem é considerado a principal forma de entrada na educação superior no Brasil, por meio de programas federais como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

As instituições de ensino públicas e privadas usam os resultados das provas para selecionar os estudantes.

Os resultados individuais do exame também podem ser aproveitados em processos seletivos de instituições de ensino de Portugal que tenham convênio com o Inep.

Desde a edição de 2025, o Enem também voltou a certificar a conclusão do ensino médio para os candidatos a partir dos 18 anos.

Pela primeira vez, em 2026, o Enem também será adotado como instrumento para avaliar a qualidade do ensino médio brasileiro, o que amplia seu papel no acompanhamento das políticas educacionais.

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Edição:
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Enem ensino superior Surdos
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