logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Professores de escolas particulares do Rio fazem greve de 24 horas

Categoria cobra remuneração por trabalho fora de sala de aula
Mariana Tokarnia - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/09/2026 - 17:38
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 02/09/2026 – Professores das escolas particulares do Rio de Janeiro, em greve por reajuste salarial e outras reivindicações, protestam nas ruas da região do Largo do Machado. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Professores de escolas particulares do Rio de Janeiro cruzaram os braços nesta quarta-feira (2) em reivindicação por melhores condições de trabalho. A luta é por reajuste salarial e pela valorização dos profissionais. 

A greve, de 24 horas, foi aprovada em assembleia conduzida pelo Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região (Sinpro-Rio), no último sábado (29), após rodadas de negociação sem acordo.

Nesta quarta, mobilizados, os professores realizaram um ato no Largo do Machado, no bairro Catete, na zona sul da cidade. Participaram da paralisação, de acordo com o sindicato, mais de 1 mil profissionais. 

Reivindicações

  • pagamento da hora-atividade, trabalhada fora da sala de aula em atividades pedagógicas;
  • gratificação pelo aprimoramento acadêmico;
  • equiparação salarial entre profissionais da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio;
  • reajuste salarial de ao menos 5,5%.

De acordo com o diretor jurídico do SinproRio, Fábio Conde, o salário está defasado. Além disso, principalmente após a pandemia, o trabalho fora da sala de aula aumentou, com trabalho virtual, uso de plataformas de ensino, adaptação de materiais, entre outras tarefas

"A gente vem solicitando que o patronato aceite que a gente inclua uma cláusula para remuneração por essa hora-atividade fora de sala de aula, porque o professor tem trabalhado demais sem receber nada", diz.

"O professor está trabalhando na escala 7 por 0, porque ele trabalha todos os dias, ele tem fichas, tem trabalhos para corrigir, ele tem uma série de coisas para fazer todos os dias, mesmo fora de sala de aula e não tem intervalo", acrescenta. "A quantidade de professores que estão afastados por questões mentais é muito grande". 

A Agência Brasil entrou em contato com o Sindicato dos Esta­belecimentos de Ensino no Rio de Janeiro (SinepeRio) que optou por não se manifestar, neste momento, sobre o tema. 

 

Rio de Janeiro (RJ), 02/09/2026 – Professores das escolas particulares do Rio de Janeiro, em greve por reajuste salarial e outras reivindicações, protestam nas ruas da região do Largo do Machado. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Professores das escolas particulares do Rio de Janeiro, em greve por reajuste salarial e outras reivindicações, protestam nas ruas da região do Largo do Machado. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Relacionadas
São Paulo (SP), 30/06/2026 - Hospital do Servidor Público Municipal . Foto: Prefeitura de São Paulo
Senado aprova penas maiores em crimes contra professores e médicos
Rio de Janeiro (RJ), 02/07/2026 - Professores da Uerj votam pela saída da greve. Foto: Guilherme Schneider/Asduerj
Professores da Uerj suspendem greve, após três meses de paralisação
Brasília (DF), 25/06/2026 – Alunos do ensino médio do CED 16, na Ceilândia, aproveitam o segundo semestre letivo para intensificar a preparação em sala de aula visando o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), vestibulares, Programa de Avaliação Seriada (PAS/UnB) e outros processos seletivos de ingresso no ensino superior Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Mais de 10 mil professores foram contratados com nota da PND de 2025
Edição:
Vinicius Lisboa
greve de professores professores escola particular Rio de Janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 – Alunos em sala de aula no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 001, no Catete, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Censo Escolar 2026: dados da 1ª etapa podem ser conferidos até dia 11
qua, 02/09/2026 - 18:22
Brasília (DF), 02/09/2026 - Vacina com autorização para estudos clínicos foi totalmente desenvolvida na plataforma RNAm da Fiocruz. Foto: Bernardo Portella/Fiocruz
Saúde Fiocruz vai iniciar testes da primeira vacina RNAm contra a covid-19 
qua, 02/09/2026 - 18:17
Rio de Janeiro (RJ), 02/09/2026 – Professores das escolas particulares do Rio de Janeiro, em greve por reajuste salarial e outras reivindicações, protestam nas ruas da região do Largo do Machado. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Professores de escolas particulares do Rio fazem greve de 24 horas
qua, 02/09/2026 - 17:38
Edifício sede do Banco do Brasil, em Brasília.
Geral BB passa a usar tecnologia de origem verificada em ligações
qua, 02/09/2026 - 17:20
Rio de Janeiro - O ex-deputado Roberto Jefferson, condenado no processo do mensalão, deixou o Presídio Ary Franco e seguiu para o Hospital Penitenciário, no Complexo de Gericinó, em Bangu (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Direitos Humanos Sistema carcerário transfere bilhões em custos para famílias de presos
qua, 02/09/2026 - 17:20
Brasília (DF) 05/08/2026 - Filas de passageiros e ônibus na Rodoviária do Plano Piloto de Brasília. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Escala 6x1: 67% apontam que jornada piora saúde mental, diz pesquisa
qua, 02/09/2026 - 17:19
Ver mais seta para baixo