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Educação

Professores têm 8 mil vagas gratuitas para pós-graduação

Presenciais, cursos destinam-se a profissionais da educação básica
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/09/2026 - 19:56
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 – Alunos em sala de aula no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 001, no Catete, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Professores da educação básica da rede pública de todo o país têm à disposição mais de 8 mil vagas em cursos de pós-graduação presenciais e gratuitos.

O Ministério da Educação (MEC) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgaram, de forma unificada, nesta quarta-feira (3), os processos seletivos no Portal Formação Mais Professores. 

A divulgação nacional busca ampliar o alcance das informações sobre cursos de pós-graduação destinados a qualificar os professores em exercício na educação básica pública.  

Áreas dos cursos

Nos editais publicados principalmente de agosto a setembro, foram disponibilizadas cerca de 7 mil vagas de mestrado e doutorado nas seguintes áreas:

  • 244 em sociologia; 
  • 480 em educação física;    
  • 919 em letras;    
  • 719 em física;    
  • 385 em artes;    
  • 324 em filosofia;  
  • 702 em história;  
  • 181 em história;  
  • 288 em química;  
  • 1.848 em matemática;  
  • 100 em matemática;    
  • 572 em biologia;    
  • 130 em educação tecnológica;  
  • 75 em alfabetização.  

O MEC comunica que, em breve, será publicado um novo edital do Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional (ProfEI) com a previsão de oferta de 700 vagas aos docentes.

Também estão previstas oportunidades relacionadas à educação profissional e tecnológica por meio do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (PROF-EPT) e do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Cultura e Educação Digital (ProfEDigital), ainda sem número de vagas.

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Edição:
Talita Cavalcante
MEC Capes Educação básica
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