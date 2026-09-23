logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Programa de bolsas vai incentivar formação para a educação básica

Lei prevê estímulo a estudantes de licenciatura
Agência Brasil
Publicado em 23/09/2026 - 10:48
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 – Alunos em sala de aula no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 001, no Catete, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) passa a integrar, nesta quarta-Feira (23), as ações de incentivo à educação básica brasileira. O objetivo é fortalecer e valorizar a formação de professores para atuar na etapa inicial do ensino.

De acordo com a  Lei nº 15.518/2026, estudantes de cursos de licenciatura poderão receber bolsas de iniciação à docência para participar de atividades de formação em escolas públicas. 

As ações serão desenvolvidas por instituições de ensino superior, em parceria com redes públicas de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Os projetos deverão ser apresentados pelas instituições de ensino superior e terão foco na formação prática dos futuros docentes. A legislação prevê convênios e acordos de cooperação para a execução das atividades.

Entre os objetivos do programa estão incentivar a formação de professores em nível superior para a educação básica, contribuir para a valorização do magistério e elevar a qualidade dos cursos de licenciatura. A proposta também busca aproximar a educação superior da realidade das escolas públicas.

A lei estabelece que poderão ser apoiadas ações voltadas às diferentes etapas e modalidades da educação básica, com destaque para educação do campo, indígena, quilombola, de jovens e adultos (EJA).

Bolsas

O número de bolsas ofertadas será definido de acordo com a disponibilidade orçamentária e regulamentação da Capes. O programa contará com cinco modalidades de bolsas:

  1. iniciação à docência - destinada a estudantes de licenciatura;
  2. supervisão - a professores da rede pública que acompanham os bolsistas nas escolas;
  3. coordenação de área - a docentes responsáveis pelos subprojetos;
  4. coordenação de área de gestão de processos educacionais -  ao apoio pedagógico e administrativo do programa nas instituições participantes;
  5. coordenação institucional - aos responsáveis pela coordenação geral dos projetos nas instituições de ensino superior.

Além das atividades voltadas à formação de professores, o programa também poderá apoiar projetos relacionados à gestão educacional e às diferentes etapas e modalidades da educação básica. 

A expectativa do governo é que a iniciativa contribua para a melhoria da formação docente e para o fortalecimento da educação pública no país.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 – Alunos em sala de aula no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 001, no Catete, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
MEC lança diretrizes para ensino de arte na educação básica
Brasília (DF), 25/06/2026 – Alunos do ensino médio do CED 16, na Ceilândia, aproveitam o segundo semestre letivo para intensificar a preparação em sala de aula visando o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), vestibulares, Programa de Avaliação Seriada (PAS/UnB) e outros processos seletivos de ingresso no ensino superior Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Ideb mostra avanço da educação básica no país
Edição:
Talita Cavalcante
Educação básica MEC Diário Oficial
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Estudo relaciona câncer de mama com obesidade. Reuters/Brendan McDermid/Proibida reprodução
Saúde Em 30 anos, obesidade triplica no país e atinge 1/4 da população
qua, 23/09/2026 - 13:01
São Paulo (SP), 14/06/2025 - Marcha da Maconha na Avenida Paulista . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça Flagrante por drogas gera mais prisão preventiva do que outros crimes
qua, 23/09/2026 - 12:52
Petrobras assina memorando de entendimento com ENH de Moçambique para cooperação no setor de petróleo e gás. Foto: Petrobras/ Divulgação
Economia Petrobras fecha acordo de cooperação na área de petróleo em Moçambique
qua, 23/09/2026 - 11:38
Planos de Saúde
Saúde Planos de saúde terão que cobrir DIU hormonal em casos de endometriose
qua, 23/09/2026 - 11:17
Brasília (DF), 22/06/2023 - Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça TSE cria ferramenta de IA para acesso a informações sobre eleições
qua, 23/09/2026 - 11:13
Brasília (DF), 17/03/2026 – Movimentação de passageiros no Aeroporto de Brasília durante operações de embarque e desembarque. Pessoas circulam pelos terminais com bagagens enquanto aviões realizam pousos e decolagens, refletindo o fluxo intenso de viagens na capital federal. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Anac muda regras em caso de atrasos e cancelamentos de voos
qua, 23/09/2026 - 11:04
Ver mais seta para baixo