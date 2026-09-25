Pronatec oferta mais de 1,5 mil vagas nas áreas de meio ambiente

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do Ministério da Educação (MEC), ofertará, em outubro, 1.580 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional relacionados ao meio ambiente, à sustentabilidade e bioeconomia.

Os 11 cursos técnicos disponíveis serão ofertados nas modalidades presenciais e de ensino a distância (EaD).

São 14 instituições de ensino das redes federal e estaduais dos seguintes localidades:

Maranhão;

Minas Gerais;

Mato Grosso;

Mato Grosso do Sul;

Pará;

Pernambuco;

Piauí;

Rio de Janeiro;

Rio Grande do Norte;

Roraima;

Rio Grande do Sul.

As vagas podem ser consultadas no Painel de Oportunidades do Pronatec. Na ferramenta online, os interessados devem selecionar o filtro “vagas verdes” e, no campo referente ao mês de oferta da qualificação profissional, escolher “outubro”.

Os cursos oferecidos são:

aquicultor; auxiliar de operação de biodigestores; auxiliar de produção de biocombustíveis: biodiesel e bioquerosene de aviação horticultor orgânico; instalador de sistemas de armazenamento para mini e microgeração de energia; instalador de sistemas fotovoltaicos; operador de beneficiamento de pescado; profissional de instalação e manutenção de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos; profissional de manutenção de veículos elétricos levíssimos e de duas rodas; profissional de manutenção em sistemas energéticos e equipamentos industriais; profissional em automação e controle para eficiência energética.

O próprio Painel de Oportunidades do Pronatec direciona o cidadão ao site oficial da instituição de ensino que disponibilizou a vaga.

Pronatec

Criado em 2011, o Pronatec tem objetivo de ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica no Brasil para aumentar a inserção de jovens e adultEnsino técnicoos no mundo do trabalho.

A capacitação verde, como é chamada pelo MEC, vem para atender à crescente de profissionais preparados para uma atuação mais sustentável e a formação técnica abrange a preservação, conservação, recuperação ou melhoria da qualidade ambiental, no contexto das mudanças climáticas.