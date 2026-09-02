logo ebc
logo Agência Brasil
Educação

Prouni: candidatos já podem consultar selecionados em lista de espera 

Estudante têm até 14 de setembro para entregar documentação
Agência Brasil 
Publicado em 02/09/2026 - 16:03
Brasília
Brasília - 27/06/2023 - O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. As inscrições podem ser feitas pelo celular ou pelo computador. Foto: Juca Varella/Agência Brasil
© Juca Varella/Agência Brasil

Os participantes do processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) para o segundo semestre de 2026 já podem consultar o resultado da lista de espera. Para saber se foi selecionado, o estudante que manifestou interesse nesta fase do programa deve acessar o site do Prouni, por meio da conta Gov.br.  

A lista de espera é a última etapa no preenchimento das vagas não ocupadas ao longo da primeira e da segunda chamadas do programa. Os selecionados têm até 14 de setembro para entregar a documentação comprobatória junto às instituições de ensino superior.  

A comprovação dos dados deve ser realizada diretamente na instituição privada para a qual o estudante foi pré-selecionado. Cada faculdade define o formato de recebimento dos documentos, que pode ser presencial ou por meio de plataforma online. 

Confira a lista de documentos necessários: 

  • Comprovante de residência atualizado; 
  • Comprovantes de rendimento bruto mensal de todos os integrantes do grupo familiar; 
  • Comprovante de conclusão do ensino médio em escola da rede pública ou em instituição privada, conforme declarado na inscrição.  

Sobre o ProUni 

Criado em 2005, o programa oferece bolsas de estudo, parciais e integrais, a estudantes de baixa renda que tenham concluído o ensino médio preferencialmente em instituições públicas, ou em colégios privados na condição de bolsista. 

Os processos seletivos ocorrem duas vezes ao ano, com oportunidades para ingresso no primeiro e no segundo semestre letivos.   

A classificação para a seleção das bolsas do Prouni considera as notas obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 

Relacionadas
Alunos da Escola Sesc de Ensino Médio durante aula, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.
Consulta para novo Catálogo de Cursos Técnicos do MEC termina amanhã
Rio de Janeiro (RJ), 26/10/2025 - Professores chegam ao Colégio Estadual Julia Kubitschek para a realização Prova Nacional do Docente (PND). Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
PND 2026: cartão de confirmação da inscrição será divulgado no dia 9
Brasília (DF), 19/02/2025 - Programa Pé-de-Meia. Alunos da escola CED619 da Samambaia. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Pé-de-Meia: nascidos em novembro e dezembro recebem parcela de R$ 200
Edição:
Maria Claudia
ProUni Lista de Espera Segundo Semestre 2026
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 27/06/2023 - O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. As inscrições podem ser feitas pelo celular ou pelo computador. Foto: Juca Varella/Agência Brasil
Educação Prouni: candidatos já podem consultar selecionados em lista de espera 
qua, 02/09/2026 - 16:03
CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) realiza reunião para analisar a PEC do fim da escala 6x1. A Proposta de Emenda à Constituição 221/2019 prevê dois dias de repouso semanal remunerado e reduz a carga horária máxima de trabalho semanal de 44 para 40 horas, sem redução de salário. Ainda na pauta, a votação da PEC 18/2025, a chamada “PEC da Segurança Pública”, que prevê integração dos órgãos de segurança pública e mais recursos para o setor. Mesa: relator da PEC 221/2019 na Câmara dos Deputados, deputado Leo Prates (Republicanos-BA); presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA); relator da PEC 221/2019, senador Omar Aziz (PSD-AM); vice-presidente da CCJ, senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO). Bancada: senadora Teresa Leitão (PT-PE); senador Paulo Paim (PT-RS); senador Rogério Carvalho (PT-SE); senador Weverton (PDT-MA). Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Política CCJ do Senado aprova PEC que acaba com jornada 6x1
qua, 02/09/2026 - 15:56
Brasília (DF) 02/09/2026 - Pesquisa divulga dados inéditos sobre o comportamento do leitor no ecossistema digital. O evento aconteceu na Bibilioteca Nacional de Brasília Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Cultura Pesquisa mostra que celular impulsiona a leitura digital no Brasil
qua, 02/09/2026 - 15:43
Brasília (DF), 02/09/2026 – Floresta Amazônica conservada em Caracaraí (RR) - Floresta Amazônica conservada em Caracaraí Foto: Fabíola Sinimbú/Agência Brasil
Meio Ambiente Competitividade do mercado de carbono moderniza conservação florestal
qua, 02/09/2026 - 15:31
20/08/2026 - Brasília - TSE acompanha lacração das urnas para eleição simulada no Maranhão, Urna Eletrônica . Foto: Luiz Roberto/TSE
Justiça TSE manda Eduardo Bolsonaro retirar posts de desinformação sobre urnas
qua, 02/09/2026 - 15:26
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Samambaia, em Brasília (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Saúde SUS amplia oferta de trombolíticos para infarto e AVC isquêmico
qua, 02/09/2026 - 15:14
Ver mais seta para baixo