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Educação

Prova que avalia formação médica ocorre neste domingo em todo país

Enamed afere aprendizado de estudantes e avalia cursos de medicina
Agência Brasil
Publicado em 13/09/2026 - 10:53
Brasília
No Sistema Único de Saúde (SUS), a medicina se faz presente no detalhe: na escuta atenta, no toque seguro, na atenção aos idosos que carregam histórias e agora recebem cuidado. Foto: Prefeitura de SP/Divulgação
© Prefeitura de SP/Divulgação

Será aplicado neste domingo (13), em todos os estados do país e no Distrito Federal, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), que afere o aprendizado dos estudantes de medicina e avalia os cursos brasileiros de graduação na área.

De acordo com edital do Enamed 2026, a prova será aplicado em todos os estados e no Distrito Federal, nos municípios listados no Portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Criado pelo Ministério da Educação, o Enamed será aplicado obrigatoriamente a cada seis meses a partir de 2027 a todos os estudantes concluintes de cursos de medicina no Brasil.

O exame tem duas funções principais: avaliar a formação médica no país e servir como critério para processos seletivos de residência médica de acesso direto, como no processo unificado do Exame Nacional de Residências (Enare).

Em junho deste ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) formalizou que o Enamed passou a valer como instrumento de avaliação da proficiência dos estudantes de medicina e da qualidade dos cursos de graduação.

A regra está prevista na nova política integrada para a formação em medicina no país, prevista na Medida Provisória n° 1370/2026.

Com isso, os formados só poderão se inscrever no Conselho Regional de Medicina (CRM) se tiverem rendimento suficiente no exame. O registro no conselho é obrigatório para exercer a profissão de médico no Brasil.

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Cartões de inscrição no Enamed e Revalida estão disponíveis
Edição:
Denise Griesinger
Enamed Inep MEC Medicina Enare Ensino Superior
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