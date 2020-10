Manchester United derrota PSG de Neymar na Liga dos Campeões

O PSG do atacante brasileiro Neymar, atual vice-campeão da Liga dos Campeões, sofreu uma surpreendente derrota de 2 a 1 para o Manchester United pelo grupo H da competição nesta terça-deira (2), enquanto a Juventus estreou no grupo G com o pé direito ao derrotar o Dínamo de Kiev por 2 a 0.

Tropeço do PSG

A grande surpresa do dia foi a derrota do PSG, que perdeu de 2 a 1 em casa para o Manchester United com um gol nos minutos finais de Marcus Rashford.

O clube inglês abriu o placar por meio de um pênalti cobrado pelo português Bruno Fernandes, mas um gol contra de Anthony Martial após o intervalo deu ao PSG o empate.

A três minutos do fim, Rashford selou a vitória dos ingleses com um chute rasteiro que marcou a primeira derrota do PSG na fase de grupos do torneio no Parque dos Príncipes (Paris) em 16 anos.

Triunfo da Juve

A Juventus derrotou o time ucraniano fora de casa graças a dois gols de Álvaro Morata, na primeira vitória de Andrea Pirlo como técnico da equipe italiana na principal competição de clubes da Europa. Pirlo conquistou o troféu europeu duas vezes com o Milan durante sua carreira como meio-campista.

Com Cristiano Ronaldo fora da equipe após testar positivo para o novo coronavírus (covid-19), Dejan Kulusevski e Federico Chiesa se juntaram a Morata em um ataque renovado. No entanto, a Juve sofreu um revés quando o zagueiro Giorgio Chiellini teve de ser substituído aos 19 minutos pelo que pareceu ser uma lesão muscular, obrigando Pirlo a reorganizar a sua defesa antes de Morata salvar o time com gols.

FT | Il nostro viaggio in @ChampionsLeague ricomincia con una vittoria ⚪⚫



Torniamo a casa con i tre punti confezionati dalla doppietta di @AlvaroMorata 😎😎#DynamoJuve [0-2] #JuveUCL pic.twitter.com/ey05Mfe54y — JuventusFC (@juventusfc) October 20, 2020

Juventus e Barcelona, que bateu o Ferencváros por 5 a 1 na Espanha, se enfrentam na próxima semana em Turim, em uma partida entre os favoritos do grupo G.

Outros resultados

Nas outras partidas do dia, o RB Leipzig, semifinalista da última edição da Liga, derrotou o Istanbull BB por 2 a 0 no grupo H, a Lazio venceu o Borussia Dortmund por 3 a 1 pelo grupo F, e o Chelsea empatou em 0 a 0 com o Sevilla em Stamford Bridge.