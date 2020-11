Ações das forças de segurança serão acompanhadas em tempo real

O segundo turno das eleições municipais, que ocorre no domingo (29), vai contar com acompanhamento em tempo real diretamente do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília, da ação conjunta das forças federais e estaduais. Integrantes da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Defesa, Tribunal Superior Eleitoral, representantes dos estados e de outros órgãos do governo federal terão acesso às ocorrências registradas durante o andamento do pleito nos 57 municípios com segundo turno.

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, as informações coletadas irão alimentar os boletins informativos que serão divulgados, a cada duas horas, por meio do site e das redes sociais da pasta. O primeiro boletim, com as ocorrências registradas a partir da meia noite de sábado (28), será divulgado às 7h e, o último, às 21h do domingo.

Plano integrado

Em outubro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou o Plano Integrado de Segurança para as Eleições 2020 construído pela pasta em conjunto com as Secretarias de Segurança Pública dos Estados, que elaboraram, cada uma, uma matriz de risco com medidas preventivas e corretivas para crimes como boca de urna, compra de votos e transporte irregular de eleitores, entre outros.